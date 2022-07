E’ on-line l’Avviso Esplorativo per manifestazione di interesse per l’organizzazione dell’evento “Il Natale delle Meraviglie” edizione 2022

E’ on-line l’Avviso Esplorativo per manifestazione di interesse per l’organizzazione dell’evento “Il Natale delle Meraviglie” edizione 2022.

L’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino rende noto che è disponibile sul portale www.gov.sm, nella sezione “Bandi, Appalti ed Avvisi Pubblici”, Avviso Esplorativo per l'individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio di progettazione, coordinamento, organizzazione, produzione e comunicazione della manifestazione “Il Natale delle Meraviglie” edizione 2022, da realizzarsi nel Centro Storico della Repubblica di San Marino dal 26 novembre 2022 all’8 gennaio 2023. Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse e della relativa documentazione è fissato per le ore 12.00 del giorno 21 luglio 2022 secondo le modalità contenute nell’avviso.

