É online il Bando per l'ammissione all'esame di abilitazione alle Professioni Turistiche di Guida Turistica e Accompagnatore Turistico.

Si informa che in data odierna è stato pubblicato sul portale www.gov.sm - sezione Bandi Appalti e Avvisi Pubblici sotto-sezione Altri Bandi e Avvisi Pubblici - il Bando per l'ammissione all'esame di abilitazione alle Professioni Turistiche di Guida Turistica e Accompagnatore Turistico che si svolgerà nel mese di giugno. Nel bando sono indicati requisiti, contenuto e modalità di presentazione della domanda di ammissione, materie, prove e procedure d’esame. La domanda di ammissione ei relativi allegati dovranno essere presentati entro le ore 18:00 di domenica 4 maggio 2025 (anzichè venerdì come erroneamente riportato) esclusivamente tramite l'applicativo "IOL - Istanze On Line".

c.s. Ufficio del Turismo

