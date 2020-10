È online il nuovo sito di Attiva-Mente!

Sviluppato dalla Web Agency sammarinese Uebba in base alle logiche del responsive design, in modo da offrire contenuti ottimizzati per le diverse modalità di fruizione, dal pc fisso alla navigazione in mobilità con tablet e smartphone, la sfida del progetto è cercare di garantirne l’accessibilità a tutti.

Si è voluto riservare particolare attenzione alla capacità del sito di fornire, senza discriminazioni, informazioni fruibili anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.

Struttura, pagine, testi e link, infatti, sono stati realizzati nel rispetto delle principali Linee guida sull’accessibilità dei contenuti web WCAG 2.1 emanate dal W3C, l’organismo mondiale che detta le regole della rete nell’ottica di portare il web a sviluppare le sue massime potenzialità. I visitatori ciechi, ipovedenti, sordi, dislessici e le persone con difficoltà fisiche agli arti superiori potranno consultare il sito utilizzando gli strumenti assistivi a cui normalmente si affidano ma anche sfruttando una serie di tool messi a disposizione all’interno del sito che consentiranno, ad esempio, di beneficiare di un elevato livello di leggibilità delle pagine con un giusto bilanciamento di contrasto tra sfondo e testo in primo piano.

L’abbattimento delle barriere digitali dovrebbe costituire per diversi soggetti un obbligo normativo e morale. Per questo, con la realizzazione di questo portale senza barriere che racchiude la storia e le numerose iniziative sportive, culturali e di solidarietà messe in campo dall’associazione Attiva-Mente in questi anni, crediamo di aver fatto un qualcosa di importante e significativo. L'accessibilità web è anche un'opportunità per un sito internet: aumenta i visitatori, migliora le performance del sito e il suo posizionamento sui motori di ricerca.

Attenzione al bisogno degli altri è il filo conduttore del sito, all’interno del quale trovano dimora anche richiami alla trasparenza, all’etica e spazio a tanto altro ancora.

Ringraziamo la giovane illustratrice sammarinese Viola Diletta Felici, che con entusiasmo ha messo a disposizione le grafiche frutto della sua libera interpretazione della disabilità.

E sincera gratitudine la dobbiamo anche alla Fondazione Alexander Bodini che ci sostiene ogni anno e agli sponsor: Ente Cassa di Faetano e le Aziende L’Antincendio Sammarinese, Focaccia, Triride e da ultimo Uebba, un’Azienda che ha da subito condiviso con noi il Progetto e il valore di queste pagine per tutti.

Buona navigazione!



Comunicato stampa

Attiva-Mente

