È online il programma della settima edizione del Cantiere poetico per Santarcangelo 5 - 12 settembre 2021 intitolata “PAROLE PORTANTI – Le voci dei maestri e degli allievi nei dialoghi fra educazione e arte”

È online da oggi l’articolato programma della settima edizione del Cantiere poetico per Santarcangelo che si svolgerà dal 5 al 12 settembre. Il progetto dell’Amministrazione comunale curato da Fabio Biondi si propone in questa nuova edizione di riflettere sulle possibili relazioni fra maestri e allievi, educazione e arte. Ripensando alla straordinaria stagione della Scuola del Bornaccino, la scuola fra i campi, raccolta nel libro di Federico Moroni “Arte per gioco” (Edizioni Calderini, 1964) gli appuntamenti del Cantiere presenteranno le Parole Portanti – voci di maestri e allievi – per cercare di comprendere gli intrecci fra espressioni artistiche, didattica e la trasmissione del sapere fra le generazioni. Sul sito www.cantierepoetico.org è pertanto possibile consultare il programma e trovare i link per prenotare i diversi appuntamenti. Si comincia con l’artista Gianluigi Toccafondo che ha ideato il nuovo manifesto, il suo progetto Santapoesia si completerà con l’allestimento di una mostra in biblioteca – che aprirà il Cantiere poetico il 5 settembre – con opere che rappresentano gli universi di bambine e bambini intenti a rimettere in circolazione l’energia vitale dell’infanzia e dell’adolescenza. Segnaliamo inoltre solo alcune delle diverse attività che verranno meglio descritte nel corso dell’incontro di presentazione pubblica e conferenza stampa in programma per il 1° settembre 2021. Mercoledì 8 settembre allo Sferisterio è in programma la lettura scenica, risultato della Chiamata pubblica “La Poesia vive a Santarcangelo. Manutenzione quotidiana delle parole” a cura di Annalisa Teodorani, Sindaca di Santarcangelo Città della Poesia con le musiche di Bevano Est. Chi ha aderito alla Chiamata pubblica leggerà due poesie inedite ciascuno e una poesia di un maestro a cui si ispirano. Una antologia aggiornata di poeti, donne e uomini, che vivono e attraversano la Città della Poesia. Parole portanti che mantengono in vita la cultura della poesia, con lo sguardo rivolto al futuro e nel cuore l’insegnamento dei grandi poeti: Tonino Guerra, Giuliana Rocchi, Raffaello Baldini, Nino Pedretti, Flavio Nicolini, Gianni Fucci. Giovedì 9 settembre al Lavatoio verrà proiettato il documentario “Arte per nulla” (La Scuola di Bornaccino), di Flavio Nicolini, 1968. Al termine della proiezione sarà distribuita, in una pregiata edizione limitata, la stampa del soggetto per il cortometraggio. Seguirà una lettura scenica a cura di Silvio Castiglioni. Venerdì 10 settembre in biblioteca è programmato un incontro dedicato a Don Milani dal titolo “Il maestro oggi non riceve. Il lungo pomeriggio d’arte del maestro e dei suoi ragazzi” con la partecipazione di Sandra Gesualdi, Franca Mancinelli a cura di Luigi D’Elia seguito da uno spettacolo di teatro di narrazione dello stesso D’Elia dal titolo “Cammelli a Barbiana”. In serata, allo Sferisterio, il concerto di Alberto Bertoli e Filippo Graziani: due figli d’arte che hanno ereditato il talento e la passione della musica d’autore e l’incanto di intraprendere il proprio percorso musicale, sulle tracce dei padri, maestri di vita e arte, verso altri orizzonti e nuove composizioni poetiche. Sabato 11 e domenica 12 si svolgerà il laboratorio per adulti e ragazzi “Senza poesia non c’è città. Strade Maestre. Camminare, ascoltare, guardare, respirare. Scrivere.” a cura di Gianluigi Gherzi, Erika Grillo, Cristiano Sormani Valli che presenteranno percorsi di poesia in movimento per raccontare la città di Santarcangelo. È ancora possibile iscriversi inviando una mail a: informazionieprenotazioni@cantierepoetico.org La sera di sabato 11 settembre sarà all’insegna della musica con il concerto di Pacifico “Un anno che pare sognato” (Sferisterio). Le canzoni di Pacifico, tra cui il brano “Gli anni davanti”, colonna sonora del film di Fabio Volo Genitori vs Influencer, si alternano a brevi monologhi, stralci di letture. Parole sparpagliate e tenute insieme, appuntate durante quest’anno faticoso. Che sono state di compagnia, che hanno dato forma a pensieri confusi. Domenica 12 settembre invece sarà dedicata agli adolescenti. In Italia da alcuni anni stiamo assistendo a un nuovo fenomeno che li colpisce: l’hikikomori o ritiro sociale volontario. Un disagio molto profondo, sempre più diffuso ma ancora poco conosciuto, da cui è difficile uscire e che mette a dura prova i ragazzi, le loro famiglie, e le istituzioni. Il cantiere propone un incontro e uno spettacolo teatrale sul tema. Inoltre segnaliamo il progetto speciale “Aspettando l’aurora – Più vicini all’abbandono” in corso di svolgimento. Il progetto è pensato per comprendere lo stato d’animo delle nuove generazioni. Generazioni di confine che vivono un tempo incerto e per molti aspetti maledetto, privo di riferimenti e di guide per immaginare e costruire sogni, utopie o più semplicemente speranze verso il domani. In questo stare sospesi, nella dimensione di spaesamento e perdita di memoria, negazione dell’aurora, si è voluto creare insieme ad alcuni di loro uno spazio di ascolto e attesa con la speranza di ricevere parole e immagini di lotta, rivolta e amore delle ragazze e dei ragazzi di oggi. Uno spazio libero dal giudizio per intercettare il malessere e le aspettative di una generazione che rischia di essere collocata ai margini della rinascita. Chi desidera inviare un contributo (un testo, una canzone, un disegno, un video) può scrivere una mail a santarcangelo@cantierepoetico.org o utilizzare i canali social del Cantiere poetico.

c.s. Cantiere poetico per Santarcangelo

