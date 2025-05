É online l’Avviso Pubblico per la progettazione di un marchio logotipo della destinazione turistica “Repubblica di San Marino”

San Marino, 13 maggio 2025 – Si informa che in data odierna è stato pubblicato sul portale www.gov.sm - sezione Bandi e Avvisi Pubblici - l’Avviso Pubblico per la progettazione di un marchio logotipo della destinazione turistica “Repubblica di San Marino”.

L’Avviso Pubblico è volto ad acquisire proposte ideative di un nuovo marchio/logotipo e un relativo sistema d’identità visiva identificativi del sistema turistico territoriale della Repubblica di San Marino al fine di valorizzarne e promuoverne le offerte turistiche, il patrimonio culturale e storico e gli eventi in maniera moderna e innovativa, coordinata ed efficace.

Nell’Avviso Pubblico sono indicati estremi e termini per la presentazione dell’Istanza di partecipazione.

La domanda di partecipazione e la relativa documentazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 21 luglio 2025 a mezzo raccomandata elettronica (tNotice) al domicilio digitale ufficiodelturismo@pa.sm.



Comunicato stampa

Ufficio del Turismo di San Marino