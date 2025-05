É online l’Avviso Pubblico per la selezione di un Operatore Economico interessato all’organizzazione dell’evento “Il Natale delle Meraviglie” Edizione 2025

Si informa che in data odierna è stato pubblicato sul portale www.gov.sm - sezione Bandi e Avvisi Pubblici – l’Avviso Pubblico per la selezione di un Operatore Economico interessato all’organizzazione dell’evento “Il Natale delle Meraviglie” Edizione 2025. L’Avviso Pubblico intende selezionare un operatore economico interessato ad organizzare l’evento “Il Natale delle Meraviglie” che si terrà dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 nel Centro Storico della Repubblica di San Marino. Nell’Avviso Pubblico sono indicati estremi e termini per la presentazione dell’Istanza di partecipazione. Il modulo "Istanza di Partecipazione” dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 13:00 di lunedì 16 giugno 2025 e a mezzo raccomandata elettronica certificata (tramite tNotice.pa.sm) al domicilio digitale ufficiodelturismo@pa.sm. L’oggetto della raccomandata elettronica dovrà riportare la seguente dicitura: “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO N. 3/UT/2025”.

