E’ online la vendita dei VOUCHER VACANZA.

In seguito all’esperienza positiva del 2021, è ripartita questo pomeriggio la vendita dei VOUCHER VACANZA SAN MARINO, sulla pagina promozionale dedicata all’interno del sito www.visitsanmarino.com. La formula rimane sostanzialmente invariata rispetto allo scorso anno; i turisti che decideranno di trascorrere tre notti a San Marino acquistando il Voucher Vacanza, saranno ospiti della Repubblica per 2 notti su 3. L’iniziativa mira ad incentivare l’incoming in territorio: sarà infatti possibile acquistare i voucher, sia sul sito www.visitsanmarino.com che sui siti delle strutture ricettive aderenti, fino al 31 luglio 2022 e potranno essere “spesi” fino al 31 marzo 2023.

Per arricchire l’esperienza di viaggio è possibile acquistare, oltre ai soggiorni, anche alcune attività che fanno parte l’offerta turistica Outdoor: tour guidati del Centro Storico, arrampicata, tiro con l’arco easy wild, percorsi nel verde e tante altre differenti proposte alla scoperta di luoghi meno noti ma ricchi di fascino, immersi nella natura. Anche le experience sono proposte a prezzi particolarmente vantaggiosi e con cadenza periodica soprattutto durante la maggior parte dei weekend della stagione turistica estiva.

Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo: “Il risultato ottenuto dai voucher-vacanze nel primo anno dell’iniziativa è certificato dai dati, sono stati oltre 10.000 i pernottamenti legati a questa promozione che in un momento di ovvia difficoltà internazionale hanno garantito sostegno al nostro comparto. Nonostante i dati sul turismo ci dicono che questa sarà un’estate di ripartenza abbiamo scelto di riproporre la promozione per confermare il supporto delle istituzioni alle nostre attività”.

