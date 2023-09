È possibile deviare il letto di un fiume per captare l’acqua ad uso privato?

La cosa si ripropone da anni nel Torrente S.Marino a Gualdicciolo nella totale indifferenza dei responsabili dell’ambiente.

Ultimamente l’intervento è stato ancora più drastico, con la costruzione, si dice a tarda notte, di una vera e propria diga per deviare l’acqua ad un invaso privato.

(Vedi foto).

La diga:

1) toglie a valle acqua alla fauna terrestre ed ittica, ora quasi a secco;

2) devia il corso del torrente con probabili danni in caso di forti precipitazioni, sempre più frequenti negli ultimi tempi. Danni già subiti dalla pista ciclabile a fianco con la possibilità di interessare anche la strada e gli edifici vicini;

3) viene sfruttato un bene pubblico (l’acqua) per un uso privato di profitto economico, a scapito dei cittadini che spesso sono tenuti a ristrettezze di consumo;

4) deturpa l’ambiente e il paesaggio;

5) gli “sbandierati” interventi di ripopolamento della fauna ittica, partiti da Gorgascura sono compatibili con ciò?

Chi è responsabile della tutela dell’ambiente, a tutti i livelli, deve intervenire immediatamente con una soluzione definitiva, che non permetta più scempi simili.



Lettera aperta

Un gruppo di cittadini indignati

