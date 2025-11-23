È pronto il Calendario 2026 di Attiva-Mente Un anno per raccontare la libertà possibile

È pronto il Calendario 2026 di Attiva-Mente.

C’è un modo semplice, concreto e profondamente umano per iniziare il 2026: guardare la libertà negli occhi, mese dopo mese. È questo il cuore del nuovo Calendario 2026 – Vita Indipendente, realizzato e autofinanziato da Attiva-Mente: un progetto che unisce diritti, solidarietà e responsabilità sociale. Non è solo un calendario: è una narrazione visiva, un manifesto quotidiano sulla dignità della persona. Dodici mesi, dodici immagini, dodici frammenti di vita reale che parlano di ciò che spesso non si vede: la scelta, la fiducia, la casa, il lavoro, l’amore, lo sport, la cultura, il territorio, la comunità, la tecnologia, i diritti e il futuro. Ogni scatto racconta un pezzetto di Vita Indipendente come possibilità concreta e quotidiana, fatta di gesti, relazioni, desideri e coraggio. È un calendario pensato per tutti, perché la cultura dei diritti non si costruisce solo nei palazzi, ma nelle case, nei luoghi di lavoro, nelle famiglie e negli spazi quotidiani in cui si formano gli sguardi e la consapevolezza. Tenerlo in casa o regalarlo significa scegliere di condividere un messaggio semplice e potente: la libertà non è un privilegio, è un diritto — e merita spazio, ogni giorno. Ed è proprio pensando al valore che questo calendario porta con sé che vogliamo rivolgere un invito anche alle aziende del territorio. Sceglierlo come dono per dipendenti, collaboratori o clienti significa trasformare un gesto abituale in un segno concreto di responsabilità sociale. È un modo per dire, con semplicità e senza proclami, che l’inclusione non è uno slogan, ma un impegno quotidiano che può entrare negli uffici e nelle sale riunioni, ricordando a tutti che la comunità cresce quando cresce la dignità delle persone che la compongono. Il calendario è in formato A3, stampa di alta qualità, e si sostiene con un’offerta minima di 10 €. Una parte del ricavato contribuirà a supportare Bryan Toccaceli, giovane sammarinese che, dopo l’incidente, continua a dimostrare che la libertà trova sempre nuove strade, attraverso lo sport adattato, la tecnologia e la forza di rialzarsi ogni giorno.

Per info e prenotazioni: https://www.attiva-mente.info/associazione/calendario-2026

C.s. Attiva-Mente (comunicato stampa)

