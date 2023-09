E’ realtà il primo museo dell'oggetto ritrovato

Inaugurato sabato scorso a Verucchio il Micro, primo museo in Italia dedicato alle cose ritrovate Sabato mattina nella sede del Municipio di Verucchio, un pubblico interessato ha partecipato alla presentazione del Micro. Museo dell'Oggetto Ritrovato. Un momento presenziato e introdotto dalla sindaca Stefania Sabba, che ha fortemente creduto nel progetto sin dal primo incontro. Presente Gabriele Geminiani ideatore del piccolo museo e patron del Green Festival San Marino e Montefeltro al quale il progetto è collegato, Roberto Vecchiarelli docente all'Accademia di Belle Arti di Urbino che ha illustrato su schermo l'allestimento da lui progettato per il museo. Presente anche Federica Casoni, della Cooperativa Atlantide, che ha in gestione oltre la Rocca di Verucchio e l’ufficio turistico, il Museo Villanoviano, con il quale già si pensano reciproche contaminazioni e un sottile dialogo culturale - antropologico, fra una archeologia del passato remoto e i segni collettivi di un passato recente. Impossibilitato a presenziare il professor Mario Turci, consulente scientifico del progetto, già ideatore e curatore del MET di Santarcangelo e direttore scientifico del Museo Ettore Guatelli di OzzanoTaro. E’ stata quindi la volta della visita al Torrione delle Mura di San Giorgio, suggestiva sede del museo che per l'occasione mostrava un allestimento non privo di fascino, con stampe di grande formato e teche di oggetti che già suggerivano il sapore dell'allestimento finale. Il piccolo museo, oltre a ospitare piccole “mostre sospese”, organizzerà workshop di scrittura creativa, di incisione e stampa atossica, di illustrazione, secondo un’idea di editoria dedicata alle cose. Collaborazioni a 360° a partire dall'accademia di Belle Arti e l'ISIA di Urbino e il Corso di Design dell'UNIRSM. Per l’inaugurazione vera e propria si dovrà attendere ancora un po’, circa un paio di mesi.