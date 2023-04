È scomparso Luciano Nicolini: per tanti anni responsabile del Patronato CSU, al servizio dei lavoratori e dei cittadini

Nelle sede sindacale del Central Square è giunta questa mattina una notizia che ha lasciato tutti sgomenti e increduli: nella serata di martedì 25 aprile è prematuramente scomparso Luciano Nicolini, storico responsabile del Patronato della Centrale Sindacale Unitaria. Assunto nello stesso Patronato CSU nel marzo 1986, dopo pochi anni ne è diventato responsabile. La sua è stata una attività lunghissima nel sindacato, conclusasi nel febbraio 2022 con la collocazione in pensione. Una vita professionale vissuta, quindi, al servizio della CSU e delle due Confederazioni, ma soprattutto al servizio dei lavoratori e dei cittadini che a migliaia si rivolgono ogni anno alla struttura fiscale e di servizi del sindacato per le loro necessità. In particolare, per tantissimi anni Luciano ha portato avanti e coordinato il servizio di dichiarazione dei redditi offerto dalla CSU; un'attività particolarmente impegnativa e complessa, di cui beneficiano annualmente molte migliaia di lavoratori e cittadini. Basti pensare che egli ultimi anni la media è di 7.000 utenti che si sono rivolti alla CSU per compilare le loro dichiarazioni. Con grande professionalità, competenza e impegno, oltre a gestire il rapporto con il pubblico, ha anche formato gli operatori che hanno operato in questo servizio, restando sempre aggiornato sui cambiamenti e le novità che sul piano fiscale e normativo intervengono ogni anno. La sempre crescente importanza del Patronato ha portato, nel 2010, alla nascita della CSU Servizi, una società di diritto privato che eroga ai lavoratori, ai pensionati e ai cittadini, oltre alla dichiarazione dei redditi, anche altri servizi per fare fronte a molteplici necessità o ad adempimenti previsti volta per volta della leggi e dai contratti di lavoro. Sulla difficile e complessa materia tributaria e fiscale, Luciano è stato il punto di riferimento dell'intera Centrale Sindacale Unitaria; con estrema continuità ha sempre studiato in modo approfondito le leggi, i decreti, le circolari e tutte le fonti normative, mettendo a disposizione delle politiche generali del sindacato e dell'attività quotidiana della CSU e delle Federazioni il frutto del suo lavoro. Per un mandato congressuale, dal 1994 al 1997, è stato anche eletto nel Consiglio Direttivo Confederale CSdL. Tutti i colleghi della CSU, della CSdL e CDLS lo ricordano con grande affetto, oltre che per le sue qualità professionali, per il rapporto umano che ha instaurato con ogni dirigente, funzionario o dipendente del sindacato, ricordando la sua disponibilità a rispondere ai quesiti ed alle richieste che gli arrivavano, ed il suo carattere estremamente sensibile e gioviale. Con Luciano se ne va un pezzo importante della storia della CSU nel campo dei servizi ai lavoratori, ai pensionati e ai cittadini. Gli rivolgiamo un ultimo grazie per il suo impegno instancabile in cui si è messo a disposizione del sindacato unitario e più in generale dell'intera comunità sammarinese. I Segretari Generali della CSU hanno inviato un telegramma alla famiglia per esprimere il proprio cordoglio e per ricordare le sua figura umana e professionale.

Cs - CSU