E se Canti fosse…..

…..e purtroppo lo è, e ha anche la presunzione di arrogarsi la capacità di sapere cose e conoscere comportamenti di altre persone che neppure i diretti interessati sarebbero in grado di affermare e/o prevedere. Ma tant’è, le elezioni sono prossime e il sig. Canti ha cominciato a fare campagna elettorale, ma per cortesia non la faccia sulla mia pelle o strumentalizzando a propri fini elettorali, segnalazioni fatte da altri cittadini che le fanno in buona fede e con modi più urbani perché hanno giustamente notato che qualcosa non va. Ed effettivamente, nel sito di stoccaggio di rifiuti di proprietà della ditta Beccari situato nella zona produttiva di Murata, qualcosa di grave è successo; è una brutta storia da tempo all’attenzione della Segreteria e degli Uffici preposti e che ha anche risvolti giudiziari. Il capannone, stipato di rifiuti, è stato sigillato dall’autorità giudiziaria e quindi inaccessibile. C’è un caos di materiali accatastati dentro e fuori che impediscono di vedere tutto quello che c’è sotto o dietro e quindi di rendere difficile qualsiasi tipo di catalogazione. Lo smaltimento di quei rifiuti ha costi proibitivi che sicuramente lo Stato non può accollarsi perché lo Stato ed i cittadini non devono pagare per la mala gestione di imprenditori privati… sarebbe un precedente intollerabile. Comunque sono state attivate tutte le procedure in accordo con gli uffici competenti volte a garantire la tutela della sicurezza e salute dei cittadini. “Se Michelotti fosse ancora alla Micologica…” (anche se l’allontanamento è stato solo fisico perché la mia anima e le mie idee sono sempre rimaste lì), probabilmente si sarebbe informato, avrebbe studiato la situazione e avrebbe spronato i responsabili ad agire per quello che sarebbe stato possibile fare. Ma Canti è altro, è improvvisazione e maldicenza, probabilmente per lui basta andare sui giornali e farsi vedere in vista delle prossime elezioni. Sono Augusto Michelotti, Segretario di Stato al Territorio, l’Ambiente e il Turismo e sono a fine legislatura, tra due mesi, con magno gaudio del sig. Canti e di qualche suo compagnuccio di partito o di coalizione, me ne andrò con altrettanto mio gaudio a casa mia e, udite udite, senza ricandidarmi alle prossime elezioni (la do, come possibilità, al 99%) cercando di stare il più lontano possibile da questo mondo politico devastato dall’arroganza e dalla scorrettezza codificata dei “giovani/vecchi politici rampanti”. Dio ce ne scampi e liberi, San Marino, proteggici tu. Augusto Michelotti Segretario di Stato al Territorio, Ambiente e Turismo.