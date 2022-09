E’ tempo di Halloween a San Marino. Tante le proposte per vivere la festa più terrificante dell’anno

Tra zucche, streghe e fantasmi, Halloween, la festa più “spaventosa” che ci sia, approderà a San Marino dal 28 al 31 ottobre con tante proposte che renderanno l’atmosfera unica e indimenticabile e che esorcizzeranno la paura per trasformarla in puro divertimento per tutti.

Dal 28 al 31 ottobre torna, per la seconda edizione, San Marino Halloween Express, lo spettacolo itinerante a bordo del trenino con un inedito percorso che, oltre alle gallerie, attraverserà il centro storico di Borgo Maggiore. Il viaggio è rivolto ai bambini e alle famiglie dalle 17.00 alle 20.00 ed esclusivamente ad un pubblico adulto dalle 20.00 alle 24.00. Inoltre nel centro storico di Borgo Maggiore e nelle gallerie non mancheranno animazioni a tema per spaventare e divertire tutti i presenti. Info qui: http://tiny.sm/12l

Nelle giornate del 30 e 31 ottobre, a partire dalle 16.00, il Centro Storico di San Marino si travestirà da Magic Halloween per accogliere famiglie e bambini con attività e animazioni appositamente a loro dedicati: artisti itineranti, maghi, giocolieri faranno divertire grandi e piccini. Truccatrici professioniste penseranno a creare il look giusto per l’occasione. Giochi a quiz, caccia al tesoro e tanti altri spettacoli in programma tra i quali uno Spettacolo di Fuoco e il Magic Spirit Show condotto dal Mago Fax, saranno i protagonisti per due giorni davvero ricchi di emozioni. Info qui: http://tiny.sm/12k

