È tornato alla Casa del Padre Silvio Turazzi fratello del Vescovo Mons. Andrea Turazzi

La nostra Chiesa particolare di San Marino-Montefeltro porge al proprio amato pastore, S.E. Mons. Andrea Turazzi, le più sentite condoglianze per la scomparsa del caro fratello Padre Silvio, scomparso oggi a Parma assicurandone il ricordo nelle S. Messe e invitando l'intera comunità Diocesana sammarinese-feretrana alla preghiera e a fare memoria della grande figura di missionario che è stato P. Silvio Turazzi, per tutti esempio di testimonianza di fede, di carità e di evangelizzazione e promozione umana nelle terre martoriate d'Africa. P. Silvio Turazzi, originario di Stellata di Bondeno (FE), ha studiato nel seminario di Ferrara. Nel 1967 diventa missionario saveriano. Nel 1969 ha un incidente stradale e dal quel momento si muove sulla sedia a rotelle. Vive alcuni anni di presenza fra "gli ultimi" nella periferia di Roma. Dal 1975 è in Africa, a Goma, in Congo RD, dove rimane 20 anni, e dove è ritornato periodicamente per dedicarsi a quelle popolazioni. Con il Congo è nato un legame indissolubile. Nel 1992 fonda l'associazione "Solidarietà Muungano onlus", con sede a Vicomero di Torrile, gemellata con l'associazione omonima di Goma "Muungano Solidarité", per diffondere la scelta di fraternità tra i popoli, nell'accoglienza dell'altro, promuovendo la cultura della pace. È stato ispiratore e fondatore anche dell'associazione "Chiama l'Africa". I funerali, si celebreranno pur in attesa di conferma definitiva, lunedì mattina a Parma alle ore 11,00 presso l’Istituto dei Missionari Saveriani.

c.s. Diocesi di San Marino-Montefeltro Ufficio Stampa e Comunicazioni Sociali