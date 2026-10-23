ECAD a San Patrignano, Spinelli: "La dignità della persona al centro dell’agenda Meloni. Orgogliosi di San Patrignano"

«Desidero congratularmi con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver scelto, insieme al Presidente francese Emmanuel Macron, di portare a San Patrignano questo importante appuntamento internazionale sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze. Un plauso al sottosegretario Alfredo Mantovano per il lavoro svolto nell’organizzazione. Mettere al centro la dignità della persona, soprattutto dei giovani, significa riconoscere che nessuno coincide con i propri errori e che tutti possono ripartire. Recuperare vuol dire riprendere in mano la propria vita e costruire un futuro. È ciò che San Patrignano, comunità pionieristica riconosciuta in Italia e nel mondo, dimostra da decenni, restituendo dignità, speranza e nuove opportunità. Per me, che ho amministrato Coriano da sindaco e oggi lo vivo da vicesindaco e cittadina, è motivo di autentico orgoglio vedere il nostro territorio al centro di un confronto internazionale di questa portata. San Patrignano è un fiore all’occhiello di Coriano e del Paese. Sono orgogliosa che la Presidente Meloni abbia acceso i riflettori su questa realtà e sul suo straordinario valore umano e sociale. Come madre e donna delle istituzioni, continuerò a battermi contro ogni forma di droga e contro la sottovalutazione dei rischi legati al consumo di stupefacenti, anche quelli considerati più leggeri. Prevenzione, informazione e consapevolezza sono fondamentali per proteggere i giovani. Dobbiamo fare in modo che nessuno venga lasciato indietro e che chi affronta una dipendenza trovi il sostegno necessario per ricominciare».

c.s. senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli









