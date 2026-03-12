Eccellente avvio di stagione per il San Marino Golf

Inizia con ottimi risultati la stagione 2026 dei ragazzi del San Marino Golf sul campo del Riviera Golf a San Giovanni Marignano dove 71 ragazzi under 18 di Emilia Romagna, Marche e San Marino hanno dato il via al trofeo giovanile Teodoro Soldati che si concluderà a Novembre dopo 14 gare. La data dell’otto marzo è stata propizia, in particolare, alle ragazze bianco-azzurre che si sono imposte sulle avversarie classificandosi al primo e secondo posto lordo generale con Bianca Maria Gardini e Aisha Nouioui, primo posto categoria Cadette per Anita Masini, primo posto Pulcine per Matilde Chiari e primo posto netto per Martina Pelliccioni. Nella categoria maschile il primo e secondo posto lordo sono andati ai parmigiani Riccardo Pedretti e Luca Germi del Golf del Ducato mentre il primo posto categoria Pulcini va al nostro Sampad Bartoletti Stella. Grande la soddisfazione del Direttore Sportivo Marco Pedretti soprattutto per il promettente esordio in gare federali di diversi giocatori under 12 come Samuele Sarti, Emanuele Mularoni, Michelangelo Terenzi e Nicolas Francioni. Ora l’attenzione va alla prossima gara del 22 marzo ad Argenta (FE) e, soprattutto, al prossimo Passepartout San Marino Open del 25 e 26 Aprile al Rimini Verucchio Golf Club valido per il World Amateur Ranking WAGR

C.s. - San Marino Golf

