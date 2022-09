Eccellentissima Reggenza: massima istituzione cui va riconosciuto rispetto

L’Eccellentissima Reggenza è la massima carica della Repubblica, suprema garante dell’ordinamento costituzionale sammarinese e del rispetto delle norme vigenti. Si tratta di un incarico e di una funzione troppo rilevanti per entrare a far parte di strumentalizzazioni sulla stampa o sui media, frutto di giochi politici che possono solamente infangarne l’onorabilità e il prestigio. Generalmente, per quanto non vi siano regole precise in tal senso ed in passato siano capitate eccezioni, la carica viene ricoperta da consiglieri espressione delle forze politiche di maggioranza, nel rispetto di criteri a rotazione predeterminati e che prevedevano per questo semestre - anche in base alla rappresentanza proporzionale - il diritto riconosciuto a D-ML. Criteri che fino ad oggi risultano essere stati rispettati anche in questa legislatura, ma che invece le notizie uscite a mezzo stampa in questi giorni hanno contribuito a mettere in discussione, cavalcando l’onda della strumentalizzazione politica. DOMANI - Motus Liberi nasce con l’intento, ben delineato anche nel proprio Statuto, di ripristinare l’onorabilità, credibilità ed affidabilità del Paese, anche a vantaggio delle future generazioni: per questi motivi non può accettare che il proprio nome venga accostato a logiche di poltrona che fanno parte della politica del passato. Una politica che, pur di mettere in dubbio ciò che dovrebbe essere chiaro, è disposta ad arrivare alla pubblicazione di comunicazioni riservate, del tutto lecite e fondate su legittime ragioni, pur di raggiungere le proprie finalità divisive e lesive dell’onorabilità. Considerato tutto questo e tenuto conto che abbiamo tentato in questi giorni di addivenire ad una ragionevole soluzione sul punto con le altre forze politiche di maggioranza, nel più assoluto rispetto della massima istituzione dello Stato la cui credibilità non può risultare compromessa da un simile contesto, DOMANI - Motus Liberi comunica formalmente che non esprimerà alcuna candidatura per il prossimo semestre reggenziale: ribadiamo quindi con forza il nostro massimo rispetto per le istituzioni dello Stato, a maggior ragione per la Suprema Magistratura.

