Eccellenza senza confini: la bandiera del Titano sventola sui podi internazionali

La bandiera del Titano sventola sui podi internazionali, celebrando una settimana di successi che attestano la straordinaria vitalità del movimento sportivo della Repubblica. Le discipline del tiro si confermano un autentico laboratorio di eccellenza, capace di sfornare performance di altissimo livello che spaziano dalle finali di Coppa del Mondo ai primati iridati. A Doha, in Qatar, Alessandra Perilli ha ribadito il suo status di fuoriclasse intramontabile. L’argento conquistato alle finali di Coppa del Mondo nel Trap femminile è la testimonianza di una tenacia agonistica che la vede dominare per gran parte della finale, cedendo l’oro all'italiana Stanco soltanto al termine di un epico shoot-off. La performance della tiratrice biancazzurra consolida San Marino ai vertici assoluti di questa specialità, dimostrando che la costanza nell’élite non è un’ambizione, ma una solida realtà.

Parallela a questa conferma, emerge la vertiginosa ascesa di Kristina Pruccoli, autrice di un risultato destinato a entrare nella storia del Tiro con l’Arco. La "sammarinese d’America", talento che fiorisce anche oltre i confini del Titano", ha stabilito un nuovo record del mondo indoor nella specialità dell’Arco Nudo, totalizzando 557 punti su un massimo di 600 in una competizione negli Stati Uniti, superando di un punto il precedente primato. Sebbene si attenda la convalida ufficiale da parte della World Archery, l'impresa ha già raccolto il plauso dell'ambiente internazionale. Il risultato è la chiara dimostrazione di una crescita tecnica eccezionale, proiettando l’atleta come una figura chiave nelle prospettive dei podi internazionali invernali.

Il bilancio eccezionale della settimana si completa con i Campionati Italiani Fiarc Indoor ospitati con successo al Multieventi. L'organizzazione impeccabile della Repubblica per la terza volta consecutiva è stata il palcoscenico ideale per le affermazioni di due arcieri del Titano: Carlo Chiaruzzi e Claudio Ciuffoli si sono laureati campioni italiani rispettivamente nelle categorie "Cacciatori ricurvo maschile" e "Scout ricurvo maschile". Il doppio trionfo celebra la maturità sportiva di Chiaruzzi, che ha conquistato l'oro in uno spareggio finale di altissima tensione, ma anche la vitalità del settore giovanile, arricchito dall'argento del giovane Alex Chiaruzzi nella categoria "Cuccioli".

Il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, ha espresso il suo profondo apprezzamento: “Questi successi sono il riflesso tangibile di un sistema Paese che investe con lungimiranza nella disciplina e nel talento. I nostri atleti si confermano i migliori ambasciatori di una Repubblica che fa dell'eccellenza sportiva un tratto distintivo. È un orgoglio che travalica i confini e che proietta San Marino come un autorevole laboratorio di sport e valori, in piena sintonia con la nostra visione di promozione territoriale integrata.» Le vittorie di questi giorni conferiscono un impulso significativo all'immagine internazionale di San Marino e testimoniano l’efficacia della sinergia tra atleti, federazioni e istituzioni nel perseguire obiettivi ambiziosi sulla scena globale.

