Ecco a voi Riccione Adventure Park.

Sarà un'attrazione turistica, un polo didattico, un giardino pubblico, un esempio di divertimento ecologico, un punto ristoro, un momento di svago dinamico contro la vita sedentaria. Riccione Adventure Park sarà soprattutto un parco innovativo in fatto di progettazione e di integrazione tra pubblico e privato, in grado di attirare turisti ma anche visitatori locali. E’ questa la sintesi della presentazione alla stampa del Riccione Adventures Park avvenuta questa mattina durante una passeggiata riservata agli operatori dell’informazione presso il parco Cicchetti, in compagnia di Alfredo Manzaroli, vincitore con la società San Marino Adventure del bando per la gestione del parco. Durante il percorso, Alfredo Manzaroli, titolare della San Marino Adventure Srl., alla quale il Comune di Riccione ha assegnato per 15 anni il parco, ha illustrato quella che è la filosofia del Riccione Adventure Park e quale aspetto avrà al termine dei lavori, il giardino di viale Ceccarini alta. “Quando ho aperto San Marino Adventure - ha detto Alfredo Manzaroli -, ho intercettato un bisogno primario delle persone: quello di stare a contatto con la natura, di viverla anche in un modo divertente, in sicurezza, con i familiari. Ecco che è nata l’idea di un parco che facesse insieme divertire, fare movimento ai più giovani troppo spesso attaccati ai cellulari e ai computer, mettendosi alla prova accompagnati dai genitori. Perché noi uniamo le generazioni, i ragazzini con i genitori. Cosa c’è di più bello che passeggiare tra le fronde degli alberi, sentirne il profumo, impararne il rispetto? La parola imparare sarà quella più usata nel nostro parco perché abbiamo già pensato a masterclass per i ragazzi che vogliono saperne di più sul mondo vegetale che ci circonda. Ma ovviamente attività e cultura, insieme fanno venire fame…. e quindi ci sarà anche un punto ristoro! ”. “Con la gestione del Parco Cicchetti, tramite un bando pubblico - ha detto il sindaco Renata Tosi - trova conclusione il lungo percorso di riqualificazione di un'area verde che torna ad essere patrimonio della città. Sarà un punto di forza per l'offerta turistica di tutta Riccione perché aggiungiamo un luogo a spiccata vocazione ambientale alla nostra offerta già ampia: che va dalle spiagge al mare, dalle terme ai lungomari ciclabili, dai campeggi immersi nel verde e ora al parco Cicchetti. Sarà un luogo dove la nostra comunità cittadina potrà incontrarsi, dove i bambini potranno giocare e gli studenti interessati fare attività didattiche. E dove ovviamente verrà mantenuto il mercatino del martedì, tradizione ben consolidata e di Riccione”. “Come si sa all’interno del parco è stata recentemente realizzata una pista ciclabile (costo 250 mila euro), - ha detto l’assessore Lea Ermeti - che di fatto collega viale Ceccarini con il parco degli Olivetani e la zona degli impianti sportivi in un percorso dedicato alle biciclette che rimarrà sempre aperto al pubblico. Sarà a carico dell’azienda il mantenimento e la cura del patrimonio di alberi e di verde, la sorveglianza, con l'installazione di telecamere e tutti i rimanenti oneri di manutenzione dell’area”.



