Ecco il Monopoly Limited Edition di San Marino!

Anche San Marino avrà il suo Monopoly. La versione “bianco azzurra” del gioco da tavolo più conosciuto al mondo è stata presentata questa mattina alla stampa presso la Segreteria di Stato per il Turismo e verrà mostrato a tutti i sammarinesi in uno speciale evento “il Giorno che Tutta San Marino Gioca a Monopoly” che si terrà il prossimo 11 settembre alle 16.30 nella Cava dei Balestrieri al quale parteciperanno ospiti, autorità ed eccellenze sammarinesi fra i quali i medagliati olimpici di Tokyo2020 Alessandra Perilli e GiaMarco Berti, lo chef di ristoranti stellati e start della prova del cuoco Luca Montersino, i super ragazzi YouTuber Rebby & Molly, Cinzia e Piersanti Mandrelli vincitori come migliori maschere al carnevale di Venezia… e tanti altri. Durante l’evento che sarà condotto da Giuseppe Pino Cesetti e Stefano Palmucci ed è prevista un’asta benefica per le famiglie che si rivolgono alla “cooperazione” sammarinese. Nato dalla passione e dall’amore di Jessica Gasperoni, CEO di Cool Things, per la gloriosa Terra della Libertà, la versione sammarinese del Monopoly in edizione limitata rappresenta l’apice della trentennale esperienza dell’azienda sammarinese nel mondo del giocattolo. Ci si muoverà tra i nove Castelli della Repubblica, tra terreni pregiati sui quali costruire e pericoli e imprevisti da evitare. Ogni luogo e ogni situazione nella quale verranno catapultati i giocatori tra le probabilità ed imprevisti sarà sammarinese, riferibile a zone della Repubblica, eventi, feste, iniziative e riferimenti storici e di attualità. Le pedine riproducono i simboli della Repubblica: Palazzo Pubblico, la spilla del tesoro di Domagnano, la funivia, la statua della Libertà e un curioso Ape car: realizzati in tiratura limita in lega metallica!!

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Il Monopoly è il gioco da tavolo più conosciuto al mondo ed è entrato nell’immaginario collettivo grazie alla sua lunga storia e a un regolamento di gioco piuttosto semplice. I giocatori, fin dall’edizione originale del Monopoly sono chiamati a percorrere una città virtuale e ad affrontare gli imprevisti o a beneficiare delle opportunità che ne conseguono, oggi quella città diventa reale, anzi, diventa una Repubblica. La nostra Repubblica di San Marino. E’ un’iniziativa prestigiosa per la quale vanno ringraziati i promotori che con questa proposta contribuiscono a garantire visibilità al Paese”.

Jessica Gasperoni (CEO Cool-Things): ““Il MONOPOLY di San Marino Limited Edition, è un progetto che ho iniziato ad elaborare diversi mesi fa col mio staff, partecipando tutti con entusiasmo abbiamo creato un prodotto unico e prezioso. Sono Ambasciatrice sammarinese, amo viaggiare e amo San Marino, ed è cosi che fra un viaggio e l’altro, fra un gioco e l’altro, che è nata l’idea del MONOPOLY sammarinese. Una combinazione con quella che è la mia attività come imprenditrice e l’impegno come ambasciatrice della repubblica di San Marino. Col Monopoly conosciutissimo in tutto il mondo, giocatori e collezionisti potranno scoprire San Marino, la sua storia e le sue bellezze. Oggi finalmente è realtà e ne sono davvero orgogliosa.”

Il Monopoly sammarinese è patrocinato dalle Segreterie di Stato Turismo, Finanze, Istruzione e cultura, Esteri, Interni, Industria, Lavoro e Sport, Territorio, Giustizia ed è prenotabile a sales@igt.sm o chiamando 0549-904286. Dal 12 settembre sarà in vendita.

c.s. Segreteria di Stato Turismo