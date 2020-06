Ecco la Giuria di #Resiliente-Mente

Ecco la Giuria di #Resiliente-Mente.

Il virus che ha colpito il mondo intero, ci ha costretto a rivedere pesantemente tutte le nostre abitudini di vita. Gli ultimi mesi ci hanno, in qualche modo, travolti, mettendo a dura prova le nostre capacità di resistenza e di resilienza, svelando in molti casi impietosamente le grandi fragilità del nostro sistema ed i potenziali effetti, realmente drammatici, sulla vita di tutti noi, in particolare su quella dei soggetti più vulnerabili, a causa delle grandi diseguaglianze e del mancato rispetto dell’ambiente in cui viviamo. Tematiche, queste, sulle quali si focalizza anche l’Iniziativa culturale intrapresa da Attiva-Mente in occasione della Giornata Nazionale dell’Educazione alla Cittadinanza, il Concorso fotografico #Resiliente-Mente, rispetto al quale, la diffusione del Covid-19 ha scombinato i piani, senza di fatto, compromettere nulla perché posticipiamo i termini di partecipazione al 15 Novembre. Anzi, la competizione si arricchisce di una novità: ad ogni partecipante regaliamo la maglietta del Concorso, che sarà oggetto di una ulteriore sorpresa. Siamo altresì lieti, di rendere noti coloro che andranno a comporre la Giuria del Concorso, ne fanno parte: Busignani Giorgio, Associazione Sammarinese Foto Amatori Prof.ssa Rossi Valentina Dott. Santolini Luca Piergiovanni Francesca, Presidente Comitato per la sostenibilità ambientale Ceccoli Maurizio, Presidente CSD ONU la Commissione Sammarinese per l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità Volpini Andrea, illustratore Bruschi Elena, rappresentante del movimento Fridays for Future Dott.ssa Valentini Gloria La consegna dei bellissimi premi in palio sarà effettuata entro la prima settimana di Dicembre: 1 ° Premio - Fotocamera Reflex Professionale + € 1.000 + Zaino 2 ° Premio - Smartphone Hauwei P30 Pro + Zaino 3 ° Premio - Monopattino elettrico Segway + Zaino 4 ° Premio - Smartwatch Active Samsung + Zaino 5 ° Premio – Drone DJI Tello + Zaino La vita, dicono, è un po’ come una macchina fotografica: devi mettere a fuoco solo ciò che è importante, cattura i bei momenti, analizza il negativo per migliorare, e se le cose non vengono come desideravi, prova un nuovo scatto. Armati dunque di uno Smartphone o di una Macchina Fotografica, partecipare è facile! (vedi qui). Cogliamo l’occasione per rivolgere nuovamente un sentito ringraziamento agli Ecc.mi Capitani Reggenti, alla Segreteria di Stato all'Istruzione e Cultura, alle Giunte di Castello e all'Università degli Studi della Repubblica di San Marino per la concessione del Patrocinio. Alla Fondazione Alexander Bodini per aver sostenuto sin da subito questa Iniziativa e agli Sponsor San Marino Fotocine, Triride e Trony San Marino.

Attiva-Mente (comunicato stampa)



