ECF chiarisce sulla cessione della partecipazione in BSM: trasparenza e tutela degli interessi dell’Ente.

A seguito di alcune notizie stampa circa l’operazione di cessione da parte di Ente Cassa di Faetano di una quota significativa della propria partecipazione in BSM SPA è necessario precisare quanto segue: L’azione di ricerca da parte di ECF di un partner con cui condividere la proprietà di BSM SPA, si è avviata oramai da alcuni anni. Nel corso del 2024, ponendo in primo piano lo sviluppo delle relazioni della Repubblica di San Marino con l’Unione Europea, si sono concretizzate diverse interlocuzioni. Dopo approfondite valutazioni il CDA di ECF ha comunicato ai proponenti la data del 31 gennaio 2025 per la presentazione di proposte vincolanti. Il Consiglio di Amministrazione di ECF, valutate le proposte pervenute, ha avviato una fase di approfondimento con il proponente che ha presentato la proposta che, sia per l’aspetto tecnico bancario che per quello economico, appare più vantaggiosa per lo sviluppo di BSM. Terminata la fase di approfondimento, se si matureranno le condizioni tecnico giuridiche e contrattuali necessarie, sarà convocata l’Assemblea dei Soci di ECF. Tutte le azioni del CDA di ECF sono puntualmente comunicate ed approfondite con Banca Centrale. Si precisa inoltre di non aver mai interloquito né direttamente o tramite terzi con la persona indicata nell’articolo di stampa. Infine, il CDA di ECF desidera precisare che la trasparenza del sistema finanziario sammarinese nell’ambito delle norme internazionali e bilaterali sono elemento consolidato e fondante per il futuro del Paese. Il Consiglio di Amministrazione di ECF ha dato incarico al proprio legale al fine di tutelare gli interessi e l’onorabilità dell’Ente Cassa di Faetano e della Banca di San Marino Spa. Grazie per la collaborazione.

c.s. Consiglio di Amministrazione dell’Ente Cassa di Faetano

