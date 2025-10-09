‘Echoes of Tradition’, San Marino on Stage a Expo 2025 Osaka

Il Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka ha presentato ‘Echoes of Tradition’, una giornata dedicata alla musica e alla rievocazione storica, per far rivivere al pubblico internazionale l’eredità culturale e artistica della Repubblica più antica al mondo. La mattina si è aperta all’Inner East Pop Up Stage con il raffinato concerto per violoncello solo del Maestro Francesco Stefanelli, che ha incantato gli spettatori con l’esecuzione della Suite n.3 in Do maggiore di J.S. Bach e dello Scherzo da Divertimento per violoncello solo di K. Penderecki. Nel pomeriggio, l’atmosfera si è trasformata in un viaggio nel tempo con l’esibizione medievale della Corte di Olnano e della Compagnia dell’Istrice, che ha dato vita alla suggestiva rievocazione della vestizione del cavaliere, simbolo della tradizione e del valore storico della Repubblica di San Marino. L’evento si ripeterà anche domani, offrendo una nuova occasione per vivere l’emozione e la bellezza delle tradizioni sammarinesi a Expo 2025 Osaka.

