Ecofest Experience: “Quattro giorni per noi, molti di più per la pace e l’Ambiente”

Pace, Arte e Natura sono i tre temi scelti da Fondazione Oasi (Organizzazione per l’Ambiente, la Sostenibilità e l’Innovazione Sociale) per la prima edizione di “Ecofest Experience”, che si terrà nella sede della fondazione, un parco naturale, il primo colle che si affaccia sul mare da Trieste in giù, a Pesaro sul colle Montagnola (meglio conosciuto tetto del mondo), dal 2 al 5 giugno 2022. Ogni momento delle nostre giornate è importante: svolgiamo azioni e attività che, attraverso il nostro comportamento, possono migliorare o distruggere ciò che Madre Natura ci dona al nascere del sole. Siamo sempre noi i responsabili di quanto accade. Per questo motivo, bisogna fare tutto il possibile per accrescere e sviluppare la sensibilità di ogni singolo individuo verso il presente e, soprattutto, verso ciò che sarà il domani.

“Ecofest Experience”, 4 giorni di intense attività dove Pace, Arte e Natura si intrecceranno con innumerevoli iniziative, tutte pensate e ideate per far vivere esperienze con la finalità di accrescere in ognuno una coscienza e responsabilità affinché svolga e faccia svolgere un’azione quotidiana per rendere il nostro pianeta un’oasi ambientalmente sostenibile e di pace senza conflitti armati. Le esperienze che viviamo in prima persona ci rimangono maggiormente impresse nella mente: le trasmettiamo nei nostri racconti ad amici, ai conoscenti, ai nostri figli. Vivendo esperienze, accrescendo la cultura, saremo in grado consapevolmente di agire per salvaguardare l’ambiente e aumentare la sensibilità che i problemi non si risolvono con i conflitti.

“Ecofest Experience” attraverso la magia dell’alba sul mare, la rugiada del mattino, le attività sui verdi prati attorniati dal giallo delle ginestre, i pomeriggi assolati per un relax sotto il sole o all’ombra delle secolari querce, la magia del tramonto, le notti stellate accompagnate da musica e poesia, artisti che con la loro passione trasmetteranno esperienze uniche vissute in un contesto carico di energia positiva. Le ore trascorse insieme hanno tutte come obiettivo quello di “sviluppare, divulgare la sensibilità per preservare e proteggere il nostro ecosistema da ogni forma di inquinamento e oppressione verso i più deboli”. Quattro i colori scelti: Azzurro – cielo, aria e pace; Giallo – sole, energia e ginestre; Arancio - tramonto e alba; Verde - natura ed ecologia. Ogni colore rappresenta in natura molti altri aspetti e ognuno di questi ha un significato specifico che ci influenza nella vita quotidiana e ci aiuta, se usato consapevolmente, a migliorare la nostra vita. In collaborazione e con il supporto tecnico professionale del nostro Main Sponsor Oikos la pittura ecologica, che dal 1984 produce colori ecologici, ricerca e studia come possono essere utilizzati al meglio nella nostra vita quotidiana, è stato possibile realizzare queste 4 giornate di esperienze in mezzo ai colori della natura.

“Ecofest Experience”, evento internazionale ideata e organizzata dalla Fondazione Oasi (Organizzazione per l’ambiente, sostenibilità e innovazione sociale), fondata il 5 giugno 2021 da Claudio Balestri, imprenditore attento da sempre ai temi sociali del rispetto reciproco e della sostenibilità ambientale. Dal 2 al 5 giugno 2022 ogni cittadino, che abbia a cuore i tre temi scelti - Pace, Arte e Natura - per questa prima edizione di “Ecofest Experience”, potrà immergersi nel verde del colle di Fondazione Oasi sulla Riviera del San Bartolo (Pesaro), entrare in contatto con la natura e trascorrere quattro giornate di esperienze a contatto diretto di alcuni esperti, pronti a condividere le proprie esperienze per il raggiungimento di un benessere personale, del nostro sistema ambientale e di vita sociale tramite una sempre maggiore sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente e del genere umano. Esperienze da vivere insieme e da trasmettere alle nuove generazioni. Ogni momento delle quattro giornate di “Ecofest Experience” ha un proprio valore esperienziale, contribuisce ad accrescere la propria conoscenza e cultura, ciascuna giornata e all’interno di esse ogni momento sarà un’esperienza sensoriale, da vivere in compagnia con la natura, con i cavalli, con un ambiente incontaminato e conservato nel massimo rispetto ambientale in cui trascorrere piacevoli momenti di aggregazione e condivisione, orientati a diffondere consapevolezza su temi di estrema attualità quali ecologia, pace, sviluppo etico e innovazione sostenibile. “Ecofest Experience” è patrocinato dai Comuni di Pesaro, Gabicce, Gradara promotori della Riviera del San Bartolo, Legambiente nonché supportata dal Main Sponsor Oikos la pittura ecologica e dai partner tecnici Kreat e Unfollow Advertising. Le esperienze da vivere nelle 4 giornate di “Ecofest Experience” :

“Body in Motion experience” - Attività sportive nel parco naturale della Fondazione Oasi : dall’alba al tramonto, si potrà scoprire il corpo e le sue componenti a contatto con la natura e i suoi elementi fondamentali quali l’aria, il sole, il verde della natura, i profumi delle ginestre, il mare, il canto degli uccelli.

“Olistic & Yoga experience” - Lontano dalla quotidianità, Fondazione Oasi si offre come luogo dove trascorrere una esperienza multisensoriale unica per permettere a chiunque di osservare il mondo da una prospettiva diversa. Profondità e ampiezza di respiro apriranno la mente all’accoglienza e al rispetto di Madre Natura.

“Meditahorse experience” – Una specifica area della Fondazione Oasi sarà riservata alla meditazione e alle passeggiate con i cavalli. Medita Cavallo e Ippoterapia con le quali si ottengono benefici sulla muscolatura e postura del nostro corpo e anche sugli aspetti psicologici, favorendo autostima, capacità relazionali e cognitive.

“Musical experience” - Tra tutte le forme d’arte, la musica è sicuramente quella che ha il rapporto più stretto con la natura e con l’ambiente. La sua energia trasmette emozioni e vibrazioni che, unite con la natura, fanno vivere a chiunque un’esperienza unica.

“Art for Nature experience” – La Fondazione Oasi supporta concretamente il mondo dell’arte contemporanea, che ha da sempre un ruolo pionieristico nella formazione di una coscienza ambientalista nel mondo della cultura. L’arte è un potente divulgatore della consapevolezza ambientale: ha infatti la capacità di rappresentare in sintesi sia i problemi che le soluzioni, colpendo direttamente al cuore l’osservatore.

“Bio food experience” – Un’area dedicata alla convivialità e alla degustazione dei migliori prodotti gastronomici a Km Zero del nostro territorio.“Bio food experience” sarà un luogo nel quale vivere un’ esperienza per conoscere i prodotti naturali e la loro forza energetica.

“Bio drink experience” - Conoscere e apprezzare, attraverso degustazioni guidate, vini, birre e succhi biologici del nostro territorio. I vini bio, per esempio, contengono più sostanze utili per l’organismo umano, come il resveratrolo, che numerose ricerche scientifiche hanno dimostrato essere un protettivo per il sistema cardiocircolatorio.

“Experience under the Stars” - Come riconoscere le costellazioni? Come funziona un telescopio? É possibile osservare i pianeti del Sistema Solare? Si andrà alla scoperta della volta celeste in compagnia di un gruppo di astrofili. Dopo una introduzione su stelle e astronomia, si proverà a cercare nel cielo, con l’aiuto delle guide, le principali costellazioni estive durante l’osservazione guidata del cielo stellato.

“Movie under the Stars” - L’emozione di scoprire film e cortometraggi dedicati alla Natura, attraverso le proiezioni su un grande schermo allestito all’aperto sui prati della Fondazione Oasi. Grazie alla collaborazione con Acqua Film Festival, sarà possibile conoscere luoghi incontaminati e sensibilizzarsi su come salvaguardare il mondo che ci circonda. La partecipazione è gratuita grazie al nostro Main Sponsor Oikos la pittura ecologica e al fondatore Claudio Balestri, che dal 1984 come imprenditore ha creduto in questi valori intraprendendo l’attività, all’età di 27 anni, nel settore della chimica con una scelta pionieristica: ricercare soluzioni innovative per produrre pitture ecologiche che non inquinassero nel rispetto dell’ambiente e della salute delle persone. L’obbiettivo di Fondazione Oasi (Organizzazione per l’ambiente, sostenibilità e l’innovazione sociale) è quello di aggregare persone che sentono forte la responsabilità di salvaguardare l’ambiente affinché il messaggio e le azioni di ognuno riportino la Natura ad essere un oasi in cui vivere in benessere.