Ecologia in forma poetica: Mercadini al Green Festival

La settima edizione del Green Festival San Marino, che si svolgerà il 10 e l’11 maggio, sarà dedicata alla “Gestione delle risorse idriche alla luce dei cambiamenti climatici.” Accanto a conferenze che vedranno di analizzarne i problemi prospettando possibili soluzioni, il tema dell’acqua, come quelli della terra e del cielo, saranno sviluppati in maniera teatrale e poetica. Sabato alle ore 18,40 a Podere Lesignano andrà in “scena” NOI SIAMO IL SUOLO, NOI SIAMO LA TERRA, l’intervento di Roberto Mercadini che ci invita a una diversa coscienza ecologica e a un diverso rapporto con il territorio, volto alla tutela e alla conservazione degli ecosistemi specie in un contesto di stravolgimenti climatici. Quello di Mercadini è uno spettacolo dal tono comico ma che fa riflettere sul legame strettissimo fra ecologia ed economia, su cosa sia un ecosistema, su come ecosistemi apparentemente lontani interagiscano fra loro. Di come le cose che sembrano più lontane, in realtà, si toccano. E ciò che è più urgente si può dire e capire ridendo. Ingresso a offerta libera fino a esaurimento posti (90 ca). Intervento precedente delle ore 17,30: MI RIGUARDA IL CIELO, performance multimediale di Arianna Lanci. Il programma completo del festival sulla pagina FB San Marino Green Festival.

Comunicato stampa

Green Festival San Marino