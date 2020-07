Ecovillaggio un microcosmo sostenibile. Parola del San Marino Green Festival

Per i suoi “Mercoledi culturali” l’eco hotel Villa Claudia di Bellaria ha ospitato Lorenzo Olivieri, cofondatore di CHAKRUNA Viaggi che ha raccontato la sua movimentata esperienza di quarantena trascorsa a Panama in piena jungla, in un ecovillaggio etico e sostenibile. Egli stesso ha illustrato ad una platea attenta, il progetto "il Giro degli Ecovillaggi d'Italia" che si terrà dal 15 luglio al 15 settembre. Questa iniziativa è patrocinata dal San Marino Green Festival in collaborazione con Earth Keepers International Network, e ha lo scopo di sondare queste realtà ancora molto di nicchia e sconosciute ai più. Al San Marino Green Festival in onda quest’anno il 26 e 27 settembre a Podere Lesignano, Lorenzo Olivieri porterà i risultati di questo lavoro e in ottobre seguirà una ricca mostra fotografica.

