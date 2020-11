Edili: riunione Zoom promossa da OSLA e UNAS

La diversità di opinioni e vedute, specialmente quando si affrontano temi e scenari diversi e per categorie diverse, possono essere viste come una virtù e come il rispetto di visioni e categorie contrapposte. Ma EDILIZIA è EDILIZIA!, specialmente quella condotta da piccole e medie imprese, con o senza dipendenti, sempre quella è! Ed i problemi vissuti, oggi più che mai, i medesimi sono! Nella consapevolezza di questo e tenuto conto del particolare momento sanitario, economico generale e sammarinese, serve unire le forze e le competenze per dare riscontro e ricercare la soddisfazione delle imprese rappresentate o che lo vorranno essere, perché un comparto edile in crisi non è solo un problema per gli addetti del settore, ma determina una ripercussione preoccupante per l’intera economia del PAESE. UNAS e OSLA a questo scopo hanno deciso di organizzare un momento di confronto dove, condiviso il quadro della situazione ed ascoltato tutti coloro che vorranno dare un contributo, cercare di serrare i tempi e con uno sforzo comune adoperarsi nei confronti delle istituzioni, della Cassa Edile e di tutto ciò che potrà essere promosso a favore di questa categoria. L’invito e l’auspicio a partecipare è aperto a tutti gli appartenenti della categoria, associati OSLA, UNAS o non iscritti ad alcuna associazione.

La riunione ZOOM promossa da OSLA e UNAS “con e per le imprese del settore edile” mercoledì 2 dicembre 2020 ore 17:00

c.s. OSLA e UNAS