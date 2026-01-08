"Educare al rispetto" e "Lavorare al rispetto": la Csu ha presentato la giornata del 12 gennaio con Gino Cecchettin

Violenza sulle donne e di genere: CSdL e CDLS aprono l’anno con un evento rivolto agli studenti, ai delegati sindacali e alla cittadinanza. Si tratta dell'incontro, in programma lunedì 12 gennaio, con Gino Cecchettin, della Fondazione dedicata alla figlia Giulia, vittima di un femminicidio. La presentazione della giornata è avvenuta, da parte dei Segretari Generali delle due Confederazioni, nella conferenza stampa di questa mattina presso la sala riunioni CSU. "Quello della violenza di genere e come contrastarla è tema a cui teniamo molto - ha detto il Segretario Generale CDLS Milena Frulli - soprattutto nei confronti delle donne. Per questo la parola ‘rispetto’ pur nella sua semplicità ha un peso importante nei rapporti interpersonali. Ed è appunto la parola chiave del nostro evento." "Gino Cecchettin è una delle persone più indicate per parlarci di questi temi - ha spiegato Enzo Merlini, Segretario Generale CSdL - perché nonostante abbia vissuto il dramma della figlia Giulia uccisa dall’ex fidanzato, non ha mai profferito parole di odio, ma ha concentrato la sua reazione sull’educazione e sulla prevenzione della violenza e dei femminicidi". La mattinata di lunedì 12 gennaio si aprirà al Teatro Concordia con l’incontro dello stesso Cecchettin con le ragazze e i ragazzi della Scuola Superiore e del Centro di Formazione Professionale, gestito dal Dipartimento Istruzione. La Segreteria di Stato all'Istruzione e Cultura ha da subito concesso il patrocinio all’iniziativa CSU, insieme all’Authority Pari Opportunità. "Abbiamo voluto dedicare la prima parte ai ragazzi per educare al rispetto" ha proseguito Milena Frulli. "Se si rispetta l’altro in tutte le sue sfaccettature, si evita la prevaricazione. L’educazione deve iniziare proprio dalla scuola. Per motivi di spazio ci saranno le classi quarte e quinte della Scuola Superiore e la terza del Cfp. Le altre classi saranno comunque collegate in diretta streaming, e potranno a loro volta interagire con il Teatro". Nel pomeriggio dalle 14,30 ci sarà il secondo incontro, sempre al Teatro Concordia, dal titolo "Lavorare al rispetto", con i Delegati Sindacali di CSdL e CDLS, aperto a tutta cittadinanza. "Lo scorso anno abbiamo raccolto 11 segnalazioni di episodi di violenza sui luoghi di lavoro - ha ricordato Milena Frulli - per questo vogliamo portare la testimonianza di Cecchettin anche ai nostri delegati". La CSU vuole fare la propria parte, oltre che nella prevenzione e nella lotta alle violenze, perché la cultura della denuncia prenda sempre più piede. "Purtroppo - ha sottolineato Enzo Merlini - spesso viene messo in risalto il fatto che anche chi denuncia non riesce ad evitare il ripetersi delle violenze, in casi estremi fino alla morte, mentre non viene evidenziato quanti potenziali femminicidi vengono evitati grazie alle denunce da parte delle vittime e l’attivazione della rete di sostegno, in quanto misurabili solo in maniera empirica." Enzo Merlini ha poi ricordato alcuni dati elaborati dall’Authority. "Si ha la sensazione che nelle realtà sammarinese il fenomeno delle violenze e molestie sia sottovalutato nella sua dimensione, in quanto se ne parla troppo poco. Le statistiche rivelano invece come gli atti persecutori e i maltrattamenti contro familiari e conviventi siano, nell'ordine, i reati più ricorrenti". Un segnale che non va ignorato per CSdL e CDLS. La formazione, l’educazione e in primis la prevenzione sono fondamentali per accrescere nelle persone la consapevolezza di essere vittima di una qualsivoglia forma di violenza. Le iniziative sindacali non si fermano qui. Dopo gli incontri svolti dai dirigenti e funzionari con l’Ateneo sammarinese per meglio comprendere e accogliere le persone vittime di violenze, sono in programma due ulteriori iniziative di formazione, rivolte ai Rappresentanti sindacali, con la Casa delle Donne di Bologna, ente che si occupa di violenza di genere e che accoglie donne che la subiscono. La prima è in calendario il 27 gennaio, a cui seguirà quella del 13 febbraio per comprendere - ha spiegato Milena Frulli - come CSdL e CDLS intendono impegnarsi nella battaglia per la prevenzione. La CSU rinnova l'invito a tutta la cittadinanza a partecipare all'incontro con Gino Cecchettin in programma lunedì 12 gennaio alle 14.30 al Teatro Concordia di Borgo Maggiore.

