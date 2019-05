Educazione ambientale: Carabinieri Forestali, Liceo Serpieri e Centro di Recupero Selvatici alleati per fermare la distruzione dei nidi di rondini, rondoni e balestrucci

Si è tenuta presso il Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini, in collaborazione con l’Associazione ANPANA che gestisce il Centro Recupero Fauna Selvatica di Rimini , una giornata di educazione ambientale rivolta ai ragazzi della classe III F del Liceo Scientifico Serpieri riguardante la presenza di rondini, rondoni e balestrucci nelle città con particolare attenzione al problema della salvaguardia dei loro nidi. Purtroppo si assiste infatti, sempre con maggiore frequenza, al triste fenomeno dell’eliminazione dei nidi che le rondini costruiscono nei cornicioni delle nostre case a causa di miopi ristrutturazioni o per il fastidio dello sporco degli escrementi di questi magnifici animali protetti da norme nazionali e internazionali. La distruzione dei nidi e delle uova sono comportamenti vietati e puniti dalle norme e i militari della specialità forestale sono quotidianamente impegnati nella repressione del fenomeno ma è essenziale promuovere iniziative di educazione ambientale anche nelle scuole per sensibilizzare i cittadini e le amministrazioni pubbliche sull’importanza della preservazione dei siti di nidificazione. Il seminario ha visto la partecipazione del Dottor Veterinario Umberto Placucci, della Presidentessa di Anpana Clara Corbelli, del Preside Francesco Tafuro e del Prof. Riccardo Civili per il Liceo Serpieri e del Comandante del Gruppo CC Forestale Col. Aldo Terzi e ha registrato il sincero e vivo interesse da parte degli studenti che si sono dimostrati molto ricettivi e sensibili. Nella giornata è stato anche illustrato il progetto “Selvatici in città – Edifici viventi” (*) realizzato dal Centro Recupero e dal Liceo Serpieri che ha l’obiettivo di promuovere la tutela della fauna selvatica che ci vive accanto e soprattutto della fauna migratoria come appunto rondini, balestrucci e rondoni che scelgono i nostri edifici per le nidificazioni.