Efficienza energetica e competitività industriale: per le imprese è possibile l’adesione alla tariffa a consumo orario

La Segreteria di Stato per il Lavoro e i Rapporti con l’A.A.S.S., in vista dell’imminente avvio del nuovo anno, rinnova l’invito al comparto industriale sammarinese affinché colga l’opportunità offerta dalla recente riforma del sistema tariffario elettrico. L'introduzione del prezzo della materia prima indicizzato su base oraria, in alternativa alla tradizionale tassazione media mensile, rappresenta una importante opportunità. L’adozione del "PUN orario" permette alle realtà produttive di trasformare il consumo energetico da costo fisso e subìto a variabile strategica governabile. Attraverso tale opzione, le aziende hanno la facoltà di ottimizzare i propri bilanci pianificando i cicli di attività più intensivi nelle fasce temporali in cui il valore dell’energia sul mercato risulta inferiore, tipicamente durante le ore notturne e i giorni festivi. Il sistema San Marino si allinea così ai più evoluti standard internazionali, garantendo una trasparenza immediata tra l’andamento dei mercati e la fatturazione finale. L’agevolazione, operativa dal mese di gennaio 2026, si rivolge specificamente alle utenze in media tensione e comporta una contestuale riduzione degli oneri fissi applicati dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. È opportuno ricordare che l'adesione avviene su base volontaria e richiede una comunicazione formale per essere attivata dal primo giorno del mese successivo alla richiesta. Una volta sottoscritta, la tariffa rimane valida per un periodo minimo di dodici mesi, con meccanismo di rinnovo automatico. Sotto il profilo tecnico, rimangono esclusi da tale opzione i soggetti che già beneficiano di regimi speciali o che dispongono di impianti di produzione di energia elettrica operanti in regime di scambio sul posto. Per le circa cento grandi realtà industriali potenzialmente interessate, il passaggio al sistema orario non costituisce solo un risparmio economico diretto, ma un’iniezione di competitività necessaria per affrontare le sfide dei mercati esteri con maggiore solidità. Le procedure di adesione sono state snellite per assicurare che il beneficio sia fruibile tempestivamente, permettendo alle aziende di reinvestire le risorse risparmiate in innovazione tecnologica e sviluppo del capitale umano.



