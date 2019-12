Ēlego: considerazioni post-elezioni

Ēlego: considerazioni post-elezioni.

Martedì 17 dicembre si è riunito l’Ufficio di Coordinamento di Ēlego per esaminare l’attuale situazione politica.

L’organismo ha analizzato l’esito della consultazione elettorale svoltasi domenica 8 dicembre, prendendo atto del risultato ottenuto, certamente al di sotto delle aspettative.

Inutile dire che Ēlego si è presentato ai cittadini alle porte di una consultazione politica, come è inutile dire che con l’introduzione dello sbarramento al 5%, introdotto repentinamente con una legge elettorale piena di falle e di illegittimità, un positivo risultato era difficilmente raggiungibile.

E’, altresì, innegabile che ci saremmo aspettati un esito complessivamente migliore.

Nonostante questo, però, prendiamo atto che con i voti ottenuti, Ēlego avrebbe un seggio in Consiglio Grande e Generale e ciò sarebbe stato raggiunto qualora non fossero in essere regole “muscolari” e “discriminatorie”, che penalizzano la rappresentatività democratica, esclusivamente a favore delle forze politiche più grandi.

Ēlego, intende ringraziare pubblicamente tutti coloro i quali hanno comunque scelto di votare il nostro programma, i nostri candidati e la nostra onestà politica, che ci ha consentito di presentarci agli elettori con la nostra vera identità, senza camuffamenti indecorosi e senza nascondersi dietro ad ammucchiate dell’ultimo momento solamente per superare lo sbarramento e raggiungere l’agognata poltrona.

L’Ufficio di Coordinamento ritiene che il progetto politico di Ēlego abbia una sua valenza e per affermare la quale sono necessari impegno, continuità e passione. I giovani candidati, che hanno affrontato l’impegno elettorale con entusiasmo e gli altri, che a loro sicuramente si affiancheranno, saranno certamente in grado di continuare l’azione di Ēlego nel Paese, fra i cittadini e per i cittadini.

I problemi che stanno di fronte ai sammarinesi sono tanti e assai complessi e, passata l’euforia del primo momento, il nuovo Governo dovrà misurarsi con essi: una impresa per nulla semplice. Tra le altre cose siamo in attesa di conoscere la nuova Delegazione di Governo, sia nelle persone che nel numero delle Segreterie di Stato per fare una prima valutazione, che riteniamo importante e fondamentale, considerati i vari e diversi giochi fatti in campagna elettorale, in quanto gli effetti sulla tenuta della maggioranza, dipendono anche dalle persone, scelte all’interno dei molteplici partiti, che fra pochi giorni faranno parte del Congresso di Stato.

L’atteggiamento del nostro Movimento Politico sarà comunque costruttivo, e l’attività di controllo, di proposta e di eventuale denuncia terrà sempre conto degli interessi generali della nostra Repubblica e dei Sammarinesi. Un particolare ringraziamento va ai sottoscrittori della Lista Elettorale ed ai Candidati, soprattutto ai più giovani, il cui futuro impegno verrà da Ēlego favorito e sostenuto in tutti i modi possibili.

Comunicato stampa

Ēlego





