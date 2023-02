Ēlego guarda avanti…

In queste ultime settimane i partiti ed i movimenti hanno ripreso appieno l’attività politica, il Governo tira avanti per la propria strada, la maggioranza è piena di contraddizioni e l’opposizione ha difficoltà ad esercitare il proprio ruolo. Il mese di febbraio, nonostante il mal tempo, ha risvegliato non solo gli animi dei politici, ma anche le proprie trepidazioni personali e di conseguenza anche quelle all’interno delle diverse forze politiche. Molteplici sono stati gli scontri in aula consiliare in questi mesi, diverse le posizioni anche all’interno della stessa maggioranza ed in particolare vogliamo dare rilievo, noi di “Ēlego, per una Nuova Repubblica”, alle diverse situazioni e soprattutto all’avvio dell’aggregazione Socialista, con un occhio verso il nascituro partito dei “Liberali Socialisti”, che dopo pochi giorni i giornali hanno ridefinito “Liberali riformisti”. Diversi sono gli articoli e/o comunicati stampa interessanti all’aspetto politico, alla strategia ed alla eventuale caduta del Governo. A noi di Ēlego, i nostri vecchi predecessori, hanno insegnato che più si parla di capitombolo dell’Esecutivo, più lo stesso continua imperterrito nel suo cammino. Comunque fra i tanti scritti, vogliamo prendere spunto dal puntuale e stimolante articolo del giornalista Lazzari. Sicuramente attento e pungente, dandogli ragione quando sottolinea l’importanza della “ricostituzione di un grande Garofano”, che noi di Ēlego ne siamo stati dei promotori ed insieme al P.S.D., al P.S. ed al M.D., quest’ultimo da poco entrato a pieno titolo nel Partito dei Socialisti e dei Democratici, proseguiamo il percorso aperto mesi orsono. Questi sono, come detto dallo stesso Lazzari, gli attori principali dell’aggregazione Socialista, della quale Ēlego (Enrico, non c’è nessuna incognita) non ha nessuna remora a continuare questo percorso, ma con chiarezza, concretezza e determinazione, senza nessuna lentezza, ansiosi di chiudere una partita che sembrava già conclusa ad ottobre. Ad oggi questi sono i partiti che fanno parte dell’aggregazione Socialista, poi vedremo se altri abboccano all’amo (come dici Tu) del socialismo ed insieme saremo poi chiamati ad esprimerci. Tra l’altro poche settimane fa si è fatto un primo chiarimento, infatti il lancio del nuovo soggetto politico, a firma Berti, sta definendo molti aspetti, iniziando proprio dall’ambito Socialista. Del resto, noi di Ēlego in un comunicato stampa dello scorso giugno abbiamo anticipato che gli stessi si stavano preparando per un nuovo gruppo o addirittura partito. Oggi ne abbiamo avuto la conferma. La frammentazione politica non aiuta, dunque noi ci siamo sentiti in dovere di aprirci e realizzare il progetto socialista e di conseguenza guardare a coloro che hanno i nostri stessi obiettivi verso i nostri cittadini. Pertanto, noi di Ēlego continueremo il nostro percorso, senza voltarci indietro, e certi, nonostante le tante e grandi difficoltà e sfide a cui il Paese si trova di fronte, che la cultura di governo Socialista, possa rappresentare un punto fermo alla guida del Paese.

c.s. Ēlego, per una Nuova Repubblica

