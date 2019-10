“Ēlego ha un unico obiettivo: la ricerca del bene collettivo”.

Io ed Ēlego: vi racconto perchè. Il Paese attraverso la politica, intesa nel senso più alto, deve aumentare gli sforzi e richiamare a sé tutte le realtà sociali ed economiche, allo scopo di mettere a punto una progettualità concreta che effettivamente riesca a far superare i momenti critici che stiamo attraversando: dobbiamo proteggere i lavoratori, il mondo economico e finanziario nel suo insieme. Ēlego vuole ridare a San Marino una cultura di governo, moderna e innovativa, che non sia succube di altre formazioni politiche. Intendiamo rappresentare una squadra di un centro-sinistra largo e civico, in grado di governare il Paese sulla base di un progetto basato sull'innovazione, sulla legalità, sul merito, sulla trasparenza e sulla giustizia sociale. Ci candidiamo a governare San Marino, consapevoli del momento di straordinaria difficoltà, ma al contempo convinti di avere le idee giuste per promuove la rinascita economica, sociale, culturale e etica della Repubblica. E’ assolutamente necessario delineare con chiarezza quali dovranno essere i fondamenti su cui ricostruire un nuovo saldo sistema economico e finanziario, che valorizzi modelli virtuosi di produzione e di lavoro, nei quali ogni attore istituzionale e sociale sappia ripensare con coraggio e lungimiranza il proprio ruolo e le proprie responsabilità. Per fare tutto questo si devono abbandonare pericolose improvvisazioni e, anzi, occorre conoscere, riflettere, confrontarsi e agire in modo coordinato, verso obiettivi chiari e condivisi. Ēlego si impegna per avviare un percorso di conoscenza e di approfondimento culturale della politica, nel quale coinvolgere tutte le forze sociali ed economiche del Paese: insieme, apriremo un'analisi e una condivisione limpida e trasparente di quanto è accaduto in questo tempo recente, al fine di individuare gli strumenti migliori e le azioni più efficaci per costruire quel futuro che meritiamo. Io credo nella forza delle persone, credo nella capacità di ogni uomo di realizzare cose straordinarie lavorando duro e collaborando. San Marino ha una potenza rara, che è la forza intrinseca dell’essere una comunità. Per questo, Ēlego invita la politica a guidare la comunità con trasparenza, responsabilità e senso dello Stato, con un unico obiettivo: la ricerca del bene collettivo. Le persone rappresentano il fine ultimo dell’agire politico: la dignità dei nostri concittadini e la piena realizzazione dei loro diritti sono valori imprescindibili. Alle parole che dividono, noi ne contrapponiamo altre che uniscono. All'incertezza, noi contrapponiamo la fiducia. Il momento di costruire è arrivato, Ēlego conta su di voi.

Consigliere Tony Margiotta - Ēlego