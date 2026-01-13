Ēlego invita la maggioranza ad una riflessione sui conti pubblici

La Repubblica di San Marino chiude un anno politico caratterizzato da scelte di finanza pubblica prudenziali e orientate alla sostenibilità, con un’attenzione costante alla responsabilità nei conti dello Stato. Il principale impegno dell’Esecutivo è stato l’ adozione e il perfezionamento della Legge di Bilancio per il 2026, approvata secondo criteri di rigore tecnico e di gestione finanziaria responsabile. Nel corso dell’iter parlamentare, grazie alla revisione delle voci di spesa ed alla valorizzazione degli effetti della riforma dell’IGR, è stato possibile dimezzare il disavanzo previsto: dagli oltre 37 milioni di euro iniziali a poco più di 13,5 milioni di euro, grazie al confronto della maggioranza con il Governo, tra la prima e la seconda lettura. Questo risultato è stato ottenuto mediante una revisione rigorosa degli stanziamenti, in particolare su tutte quelle uscite ritenute non necessarie senza intaccare il benessere sociale e mantenendo gli obiettivi fondamentali di equilibrio economico. Durante l’anno, il Governo ha lavorato inoltre alla coerenza tra entrate e uscite, inserendo nel quadro di finanza pubblica le stime di maggior gettito derivanti dalla riforma tributaria e tenendo conto dell’andamento delle entrate straordinarie come quelle derivanti da confische e altre voci non ricorrenti. La manovra finanziaria è stata caratterizzata da un approccio tecnico, prudenziale e non ideologico, privilegiando la solidità dei conti pubblici e la trasparenza gestionale, nella convinzione che un bilancio sano sia prerequisito di crescita sostenibile, attrazione degli investimenti e tutela del welfare. Si è inoltre contraddistinta per un ampio dibattito parlamentare, con circa 150 emendamenti presentati in fase di seconda lettura e richiami interni alla maggioranza sul tema della spesa pubblica, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso i cittadini e l’efficienza dell’azione amministrativa. Guardando al futuro Ēlego conferma l’impegno a contribuire a mantenere conti pubblici sostenibili, continuare il percorso di razionalizzazione della spesa e favorire politiche di sviluppo economico che promuovano occupazione, innovazione e competitività, in un quadro di piena responsabilità verso la collettività. La Dirigenza di Ēlego invita il Governo alla responsabilità finanziaria, privilegiando la spesa in conto capitale, a quella corrente, la quale richiede una attenta e vigorosa riduzione.



