Ēlego invita la maggioranza ad una riflessione sui conti pubblici

Ēlego invita la maggioranza ad una riflessione sui conti pubblici.

La Repubblica di San Marino chiude un anno politico caratterizzato da scelte di finanza pubblica prudenziali e orientate alla sostenibilità, con un’attenzione costante alla responsabilità nei conti dello Stato. Il principale impegno dell’Esecutivo è stato l’ adozione e il perfezionamento della Legge di Bilancio per il 2026, approvata secondo criteri di rigore tecnico e di gestione finanziaria responsabile. Nel corso dell’iter parlamentare, grazie alla revisione delle voci di spesa ed alla valorizzazione degli effetti della riforma dell’IGR, è stato possibile dimezzare il disavanzo previsto: dagli oltre 37 milioni di euro iniziali a poco più di 13,5 milioni di euro, grazie al confronto della maggioranza con il Governo, tra la prima e la seconda lettura. Questo risultato è stato ottenuto mediante una revisione rigorosa degli stanziamenti, in particolare su tutte quelle uscite ritenute non necessarie senza intaccare il benessere sociale e mantenendo gli obiettivi fondamentali di equilibrio economico. Durante l’anno, il Governo ha lavorato inoltre alla coerenza tra entrate e uscite, inserendo nel quadro di finanza pubblica le stime di maggior gettito derivanti dalla riforma tributaria e tenendo conto dell’andamento delle entrate straordinarie come quelle derivanti da confische e altre voci non ricorrenti. La manovra finanziaria è stata caratterizzata da un approccio tecnico, prudenziale e non ideologico, privilegiando la solidità dei conti pubblici e la trasparenza gestionale, nella convinzione che un bilancio sano sia prerequisito di crescita sostenibile, attrazione degli investimenti e tutela del welfare. Si è inoltre contraddistinta per un ampio dibattito parlamentare, con circa 150 emendamenti presentati in fase di seconda lettura e richiami interni alla maggioranza sul tema della spesa pubblica, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso i cittadini e l’efficienza dell’azione amministrativa. Guardando al futuro Ēlego conferma l’impegno a contribuire a mantenere conti pubblici sostenibili, continuare il percorso di razionalizzazione della spesa e favorire politiche di sviluppo economico che promuovano occupazione, innovazione e competitività, in un quadro di piena responsabilità verso la collettività. La Dirigenza di Ēlego invita il Governo alla responsabilità finanziaria, privilegiando la spesa in conto capitale, a quella corrente, la quale richiede una attenta e vigorosa riduzione.



c.s. Elego



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: