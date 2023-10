Ēlego non demorde: l’Aggregazione Socialista è alle porte

Noi di Ēlego da tempo esprimiamo preoccupazioni, oltre che verso la non rassicurante situazione Paese, sul fatto che soprattutto dopo l'abbandono di Rete dalla sua responsabilità di Governo, tutti i Partiti ed i movimenti politici mostrano una forte fibrillazione interna, che rappresenta un segnale in più di preoccupazioni per il futuro della nostra Repubblica, al pari del benessere dell'intera cittadinanza. Il secondo Governo di questa Legislatura, a guida Democrazia Cristiana, decisa nel continuare il percorso avviato con il contributo degli alleati, si trova oggi di fronte ad inimmaginabili ed inverosimili atteggiamenti e prese di posizione della sua stessa maggioranza, ultimo in ordine di tempo lo scontro interno a N.P.R, che da mesi non esiste più nei fatti, che trasforma la coalizione da soprattutto socialista in un miscuglio che si definisce rinnovatore, dimostrando ogni giorno che passa tutta la sua inefficacia e approssimazione o dilettantismo politico. Alleanza Riformista con il colpo di mano attuato sul Capogruppo internamente a N.P.R., rischia di destabilizzare l'intera maggioranza e il governo alle prese con impegni e provvedimenti non rinviabili. Difatti il Governo è chiamato a dare decise risposte sull’Accordo di Associazione con l'U.E., ad adempiere a quei provvedimenti indispensabili per continuare la stabilizzazione dei conti pubblici, ma in questi giorni si perde nei litigi interni, perdendo di fatto anche quella poca credibilità che si era conquistato in questi mesi, per fatti che con la politica con la P maiuscola non hanno niente a che fare. In questi mesi noi di Ēlego non abbiamo mai abbassato la guardia. Nel nostro ruolo di forza politica extraparlamentare ci siamo concentrati con tutte le forze nel piano di riunificare la diaspora socialista, che ha privato il Paese ed il corpo elettorale di una proposta politica seria, ispirata ai valori di quella ideologia socialista oggi evoluta con i tempi e il nuovo contesto globale. Siamo riusciti prima a riappacificare e riportare allo stesso tavolo i Socialisti dispersi in micro-case diverse (oltre ad Ēlego, P.S.D., P.S., M.D.) trovando in tutti la stessa volontà di riunire in una unica e grande aggregazione il movimento di ispirazione socialista. Seppure a rilento il dialogo è continuato e siamo fiduciosi che già nei prossimi giorni si possa chiudere definitivamente una intesa, che rafforzerà sicuramente l’azione politica dei Socialisti/Riformisti, portando un elemento in più di stabilità, sia nell'attuale che soprattutto nei futuri governi. Il governo cerca disperatamente di raggiungere traguardi ed accordi importanti con altri Paesi e noi di Ēlego siamo compiaciuti per il risultato raggiunto dal Segretario di Stato Federico Pedini, capace di avviare nei fatti un canale di confronto e di partnership con un Paese come l'Arabia Saudita. Altresì, siamo preoccupati per l'irresponsabilità dimostrata da Alleanza Riformista, che con il colpo di mano ha creato e creerà ulteriori scontri e dispute all'interno della maggioranza che si ripercuoteranno per forza sulla stabilità dell'Esecutivo di governo. Di fronte a questo quadro politico, per molti versi preoccupante, Ēlego rimane sempre più convinto e determinato a raggiungere l’obbiettivo di riunire i socialisti.

cs L’Ufficio Stampa