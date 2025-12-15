Ēlego prepara il suo Congresso Generale

Ēlego prepara il suo Congresso Generale.

Giovedì 11 dicembre scorso il Gruppo Direttivo del Movimento Ēlego si è riunito per affrontare l’organizzazione e la gestione del proprio Congresso Generale, programmato per il prossimo 31 gennaio.

Il Portavoce, Rossano Toccaceli, nella sua introduzione ha toccato alcuni specifici temi politici ed ha espresso soddisfazione per l’approvazione in Commissione Consiliare Permanente I- Affari Costituzionali ed Istituzionali - del Progetto di Legge sulla cittadinanza per naturalizzazione che, finalmente, dopo anni, accogliendo il principio del mantenimento della doppia cittadinanza, eliminando l’obbligo di rinuncia da parte dei cittadini naturalizzati ed al contempo preparando un percorso di valorizzazione e conoscenza della storia e delle tradizioni sammarinesi. Ēlego "per una Nuova Repubblica" auspica, altresì, una revisione della normativa in materia di cittadinanza come da Ordine del Giorno approvato in Commissione.

Il Portavoce ha ringraziato i Membri del Gruppo Direttivo per la partecipazione e per l’ impegno profuso nel corso di questo anno particolarmente impegnativo, nonché per l’entusiasmo e la dedizione che stanno dimostrando nell’organizzazione dell’Assise.

L’occasione è stata, altresì, propizia per richiamare il valore delle festività, rivolgendo ai presenti ed ai loro familiari i più sentiti auguri di Buone Festività, con l’auspicio che il 2026 possa rappresentare un futuro di crescita per il nostro Paese, di benessere per l’intera collettività e di pace nel mondo. Ha, inoltre, riferito che è stata inviata la prima lettera ai Sostenitori, con l’obiettivo di comunicare loro la data del Congresso Generale. Il Presidente Paride Andreoli ha illustrato le modalità di organizzazione dell’evento, richiamando l’attenzione sui Gruppi di impegno incaricati della predisposizione dei documenti necessari, fondamentali per la celebrazione del Congresso. I Membri del Gruppo Direttivo, inseriti nei diversi gruppi e condividendo il metodo proposto, hanno espresso piena disponibilità a prendervi parte. Infine, il Portavoce ha invitato il Consigliere Giovanna Cecchetti ad intervenire in Aula Consiliare, portando le proprie argomentazioni, anche a nome di Ēlego, nel corso del dibattito sul Bilancio dello Stato, sia consuntivo 2025, che previsionale 2026.

La Dirigenza di Ēlego “per una Nuova Repubblica” rivolge a tutti i cittadini e residenti i più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.



Comunicato stampa

Ēlego

