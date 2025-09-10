Ēlego rilancia la propria azione politica e sollecita la maggioranza a maggiore determinazione sui temi in discussione

Ēlego rilancia la propria azione politica e sollecita la maggioranza a maggiore determinazione sui temi in discussione.

Prosegue con slancio l’attività politica e di tesseramento di Ēlego - “per una Nuova Repubblica”. Nella serata di martedì 9 settembre si è riunito il Gruppo Direttivo del movimento, con all’ordine del giorno l’attuale fase politica e alcune questioni di particolare rilevanza: l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, la legge sulla cittadinanza ed il provvedimento di riforma IGR. Il Portavoce ha introdotto i lavori ponendo l’accento su questi temi, avviando un confronto approfondito con i membri del Direttivo e richiamando in particolare gli sviluppi del negoziato con l’UE ed i recenti incontri della maggioranza. In tali occasioni i rappresentanti di Ēlego hanno ribadito con convinzione le proprie posizioni e le proposte già presentate. Nel dibattito è intervenuta la Consigliera Giovanna Cecchetti, che ha sottolineato la necessità di chiudere in tempi rapidi il negoziato con l’Unione Europea, di definire in maniera risolutiva la legge sulla cittadinanza e di approfondire il tema della riforma IGR. Il Presidente Andreoli ha posto l’attenzione anche su altre urgenze, a partire dal tema della denatalità, strettamente connessa all’invecchiamento della popolazione ed alla carenza di risorse umane interne. In tale prospettiva, il Direttivo ritiene indispensabile un intervento economico strutturale a favore delle nuove nascite, non soltanto attraverso la revisione e l’innalzamento dell’assegno familiare, ma anche mediante l’introduzione di un apporto pluriennale e significativo alle famiglie. Al termine del confronto, il Gruppo Direttivo ha conferito mandato ai propri rappresentanti di farsi ulteriormente portavoce delle posizioni di Ēlego nei prossimi incontri della maggioranza ed all’interno della Coalizione. Infine, il Portavoce Rossano Toccaceli ha ringraziato i membri del Direttivo per il loro impegno, sottolineando come l’attività di tesseramento in corso rappresenti un segnale concreto della volontà di rafforzare la struttura interna e rilanciare con determinazione l’azione politica del movimento.

C.s. - Ēlego

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: