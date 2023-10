Ēlego riunisce il Gruppo Direttivo

Nei giorni scorsi si è riunito il Gruppo Direttivo di Ēlego, il quale dopo un profondo confronto interno, ha preso in esame tutte le importanti situazioni che assillano il Paese, ne frenano lo sviluppo e di pari passo tormentano i partiti, i movimenti, l’attuale Governo e la sua debole maggioranza. La portavoce di Ēlego, Giovanna Cecchetti, ha reso edotti i compagni dell’Organismo Centrale sulle motivazioni che hanno portato all’arresto del percorso di aggregazione con il P.S.D./M.D, che purtroppo vede sfumare, dopo circa 18 mesi di impegno e di lavoro dedicato dai Rappresentanti di Ēlego, un obiettivo che sarebbe stato determinante per il futuro di tutto il movimento Socialista Sammarinese e dei suoi elettori. Inoltre, il Gruppo Direttivo si è soffermato sulle condizioni dell’attuale Esecutivo e della sua maggioranza, evidenziando come continui a stupire, non tanto per i risultati fino ad ora ottenuti, ma per i persistenti litigi al suo interno ed ancor più nei partiti che lo compongono, iniziando da N.P.R. Noi per la Repubblica si trova ancora una volta al centro dell’attenzione per i recenti fatti di cronaca e per i permanenti litigi fra le sue diverse fazioni, che non lesinano scontri anche in aula Consiliare, alimentando e tenendo in caldo le cronache giornalistiche.

Il Gruppo Direttivo, nel prendere atto di questa situazione, visto il comportamento del P.S.D./M.D., il quale ha poi apertamente dichiarato che continuerà il suo solitario ed autonomo cammino dopo aver determinato e voluto il fallimento del progetto di riaggregazione socialista, ritiene opportuno continuare il dialogo con le altre componenti di ispirazione Socialista, mantenendo aperto il confronto con il P.S., con il quale ha condiviso fino all'ultimo il percorso che avrebbe dovuto culminare nell’aggregazione Socialista/Riformista. Visto tutto ciò, i Membri del Gruppo Direttivo hanno invitato i vertici a continuare il loro impegno sulla strada intrapresa e valutare altri percorsi, che favoriscano innanzitutto l’interesse dei cittadini e di una San Marino da tempo dimenticata e bistrattata.

