Ēlego: si è riunito il Gruppo Direttivo “per una Nuova Repubblica”.

Nei giorni scorsi si è riunito il Gruppo Direttivo di Ēlego “per una Nuova Repubblica”, momento in cui la Portavoce Giovanna Cecchetti ha riferito ed aperto una riflessione sui dati della recente consultazione elettorale dello scorso giugno e sul raggiunto accordo di Governo con la Coalizione, formata da Libera/Ps e dal P.s.d. I membri del Gruppo Direttivo di Ēlego, dopo aver ascoltato e dibattuto sul risultato elettorale, di cui la portavoce si è puntualmente soffermata, hanno espresso vivo compiacimento per l’esito raggiunto dalla Lista di “Alleanza Riformista” e soprattutto per l’affermazione ottenuta dalla Coalizione “Democrazia e Libertà”, la quale ha raggiunto il risultato che si era prefissata prima della Consultazione Generale. Il Gruppo Direttivo di Ēlego ha rimarcato l’importanza della scelta dei vertici di formare una lista elettorale, congiuntamente al Movimento Ideali Socialisti ed a Noi Sammarinesi, evidenziando e sottolineando che il Movimento Ēlego ha contribuito per il duplice successo, di Lista e di Coalizione, in maniera determinante e risolutiva. La Portavoce ha, infine, portato a conoscenza del Gruppo Direttivo il contenuto programmatico dell’accordo di Governo fra le parti e della designazione di Rossano Fabbri, quale Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport. I Membri del Gruppo hanno espresso compiacimento per il risultato ottenuto. Il Gruppo Direttivo di Ēlego “per una Nuova Repubblica” esprime grande soddisfazione per il lavoro svolto con puntualità ed efficienza ed invita i vertici del Movimento a continuare l’impegno portato avanti in questi anni con puntualità ed efficacia ed esprime alla Lista di “Alleanza Riformista” un proficuo impegno per l’attività Istituzionale.

