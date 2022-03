Elego sulla normativa in materia di Interruzione Volontaria della Gravidanza

Il comunicato stampa di Unione Donne Sammarinesi, a seguito degli incontri con i Movimenti di Libera e Repubblica Futura, in merito alla normativa in materia di Interruzione Volontaria della Gravidanza, riporta alla luce una tematica che pochi mesi orsono è stata al centro di un Referendum, il quale ha ottenuto il 77% dei SI e che noi di Ēlego “per una Nuova Repubblica” abbiamo, come già espresso a suo tempo, appoggiato pienamente e che auspichiamo possa trovare la sua definizione entro i termini prestabiliti dalla legge. Infatti, sulla carta non resta che un mese per poter redigere ed approvare, in Consiglio Grande e Generale, il progetto di legge e da diversi mesi questo tema non ha trovato spazio di intervento e/o di incontri fra le forze politiche presenti nello scenario istituzionale. Si dice che il governo e la sua maggioranza siano in attesa del riscontro del Collegio Giudicante. Bene, superata l’attesa e giunta la risposta, è il momento che i partiti di maggioranza si prendano le loro responsabilità e rispondano alla cittadinanza portando finalmente San Marino ad essere effettivamente lo Stato della Libertà e dei diritti civili, cercando di mettere da parte le dinamiche maggioranza-opposizione, collaborando con ogni forza politica e con il comitato promotore per redigere e ratificare una legge moderna, che rispetti il diritto di autodeterminazione della donna. Pertanto, Ēlego auspica che il Consiglio Grande e Generale, entro breve, possa approvare una legge che risponda al quesito referendario presentato, nella quale siano inseriti tutti i punti salienti di questa importante tematica. In questo momento anche San Marino, è occupato su diversi fronti, quali la pandemia, che ha impegnato gran parte del tempo del nostro Governo ed oggi anche la nostra piccola Repubblica si trova di fronte ad una situazione, che mai avremmo voluto assistere e commisurarci, come questa insensata guerra, che ci addolora, ci affranta e ci sente vicini all’Ucraina, dove ancora una volta vediamo calpestare i diritti di uno Stato e dei suoi cittadini, che ogni giorno lottano e muoiono sotto le armi avversarie per difendere i loro diritti. Ēlego, nel sentirsi vicino al Popolo dell’Ucraina ed ai tanti Ucraini in Repubblica, si associa a tutta la politica, al fine di far sentire la propria voce di sostegno e di aiuto a questa Nazione ed ai suoi cittadini. Non dimentichiamoci chi siamo e che in certi momenti anche un piccolo Paese come il nostro può fare molto per alleviare le ferite altrui, come abbiamo fatto nel passato e di ciò ne siamo certi e fieri.

Ēlego