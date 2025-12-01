Ēlego verso il Congresso Generale

Ēlego verso il Congresso Generale.

Si è riunito il Gruppo Direttivo del Movimento Ēlego “per una Nuova Repubblica”, occasione durante la quale il Portavoce, Rossano Toccaceli, ha affrontato diversi temi già al centro del dibattito politico e dei lavori del Consiglio Grande e Generale. In particolare è stato approfondito il Bilancio dello Stato: il Portavoce ha informato i presenti che il Movimento segue con grande attenzione la situazione ed è impegnato a offrire il proprio contributo per rilanciare la politica economica del Paese, tutelare il sistema sanitario, individuare le migliori risposte al problema della denatalità, eliminare gli sprechi, ridurre il livello di spesa, riportare il bilancio in avanzo gestionale, con l’impegno di diminuire celermente il debito pubblico. Inoltre, ha posto l’attenzione anche sulla legge della cittadinanza, già oggetto di confronto. Il confronto interno è stato ampio e ricco di spunti utili sia per la Dirigenza, sia per il Consigliere Giovanna Cecchetti, affinché possa far sentire con forza la propria voce all’interno dell’Aula Consiliare. Il Gruppo Direttivo ha ribadito, ancora una volta, l’urgenza di una pianificazione capace di rafforzare il sistema economico, generare nuovi posti di lavoro, creare nuove entrate ed offrire ulteriori opportunità per lo sviluppo dell’economia sammarinese. Conclusa la discussione sui temi sopra indicati, il Presidente Andreoli ha richiamato l’attenzione sulla necessità e volontà della Dirigenza di avviare le procedure per celebrare il proprio “Congresso Generale”. La proposta, ritenuta di grande rilevanza politica e di forte interesse da parte di tutti i Membri del Gruppo Direttivo, dopo un proficuo dialogo è stata accolta favorevolmente. I Membri del Gruppo Direttivo hanno espresso entusiasmo e totale disponibilità a collaborare ai lavori di organizzazione ed alla preparazione delle tesi congressuali, affinché l’appuntamento possa registrare un’ampia partecipazione e l’interesse della politica e dei cittadini. Infine, su proposta del Presidente, il Gruppo Direttivo ha individuato la data di svolgimento del Congresso Generale, fissandola per sabato 31 gennaio 2026.

C.s. - Movimento Ēlego “per una Nuova Repubblica”

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: