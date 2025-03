Elette le cariche esecutive della FULI-CSdL

Elette le cariche esecutive della FULI-CSdL.



Alla guida della Federazione Industria della CSdL confermati Agostino D'Antonio Segretario, Davide Siliquini e Cristian Bertozzi funzionari

Il Direttivo della FULI-CSdL scaturito dal recente 16° Congresso di Federazione, ha eletto le cariche esecutive della Federazione.

Alla carica di Segretario è stato confermato Agostino d'Antonio, ruolo che ricopre dal precedente Congresso del 2021. Confermati anche i funzionari Davide Siliquini e Cristian Bertozzi, nominati rispettivamente nel 2019 e nel 2021. Eletta anche la Segreteria, composta, oltre che dal Segretario e dai due funzionari, da William Santi, Simona Zonzini, Wilson Renzi, Ornella D'Amico.

Il Direttivo ha tracciato un bilancio molto positivo del Congresso di Federazione, caratterizzato da una elevata partecipazione dei delegati e da numerosi interventi, che hanno dato via a un dibattito ricco e qualificato, dal quale è scaturita una mozione conclusiva molto articolata, che traccia il programma e gli obiettivi della Federazione per i prossimi anni.

Nelle prossime settimane la FULI sarà impegnata nella fase di organizzazione della procedura referendaria dei rinnovi contrattuali sia dell'industria che dell'artigianato, in base alla legge del 2016 sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali. Il primo passaggio saranno le assemblee con tutti i lavoratori di questi settori, che si protrarranno per i prossimi mesi.



Comunicato stampa

FULI-CSdL

Federazione Unitaria Lavoratori Industria

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: