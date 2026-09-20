Eletto il nuovo Segretario della Federazione Servizi e Commercio USL, a guidarla sarà Ricardo Daniel Ceccoli

Giovedì 17 settembre nella cornice del Welcome Hotel, si è svolto il IV Congresso della Federazione Servizi e Commercio USL, che ha visto il Segretario uscente Marco Santolini passare il testimone a Ricardo Daniel Ceccoli. Rinnovato anche il Direttivo di Federazione ora composto da 15 persone, tra componenti storici che hanno confermato il proprio impegno e nuovi membri. Considerata l’importanza dei temi trattati, il Segretario di Stato per il Lavoro Alessandro Bevitori ha portato un indirizzo di saluto, specificando la volontà di confrontarsi in maniera costante con le OOSS per costruire assieme un mercato del lavoro più capace di valorizzare le persone e le loro competenze. Di questo ha parlato a lungo il Segretario Marco Santolini, ponendo l’accento sulla necessità di intervenire quando le leggi vengono costruite e non soltanto per essere informati di ciò che è stato deciso dall’alto. ”Vogliamo avere voce in capitolo – ha detto, è fondamentale oggi che passi un concetto sacrosanto, se lo stipendio rimane un elemento centrale, la qualità del lavoro si misura anche dal tempo che lascia alla persona, dal preavviso rispetto al turno di lavoro, dalla prevedibilità dell’orario e dalla possibilità di crescere. Abbiamo purtroppo persone come gli addetti alle pulizie che vengono assunti al primo livello e che dopo vent’anni di lavoro sono rimasti al punto di partenza. Ciò evidentemente non è accettabile perché non devono esistere lavoratori di serie A e lavoratori di serie B”. Toccato anche, nel corso della corposa riflessione, il tema dell’intelligenza artificiale che, “se da un lato può apportare benefici in materia di sicurezza e magari incidere positivamente sulla ripetitività di certe mansioni, porta però con sé il grande rischio del controllo ed è per questo che deve diventare materia di contrattazione”. Uno spazio non da poco è stato riservato all’unità sindacale che in un contesto di rispetto reciproco e fatte salve le differenze, rappresenta un valore aggiunto per i lavoratori. Lo ha detto il Segretario Santolini e lo hanno ribadito i rappresentanti delle altre sigle sindacali intervenendo al Congresso. Punti di convergenza sono poi stati evidenziati anche dai rappresentanti delle ass.ni datoriali che in particolare hanno sostenuto l’importanza di condividere obiettivi comuni in un mercato che cambia. Riflessioni portate anche dai dirigenti della UIL-TuCS Romagna e Marche che, presenti al Congresso, hanno condiviso alcuni passaggi salienti della relazione di Santolini e proposto un confronto con la realtà italiana, dando la massima disponibilità a possibili collaborazioni future. Tanti gli interventi dei delegati che nelle loro testimonianze hanno dato risalto al modo di fare sindacato di USL, giudicato foriero di innovazioni e vicino alle necessità delle persone. “La prima volta che ho avuto bisogno del sindacato – ha detto uno di loro – cercavo da tempo una soluzione ad un problema che sembrava impossibile da risolvere e invece cambiando il punto di vista si è subito risolto tutto”. Denso di emozione il momento del passaggio di testimone a Ricardo Ceccoli, che per anni ha lavorato come Funzionario della Federazione Servizi e Commercio. “Per me questo – ha detto – è un giorno di festa, da quando, dopo anni di fabbrica, ho avuto l’opportunità di lavorare in USL, la mia vita è cambiata. Lavorare non solo non mi pesa ma rende speciale ogni giornata. Ho la possibilità di aiutare tante persone, a volte basta mettersi in ascolto e dare qualche consiglio. Purtroppo i conflitti all'interno delle aziende sono sempre di più e noi abbiamo anche il delicato compito di provare a risolverli. Ai lavoratori raccomando sempre di stare uniti nei propri posti di lavoro, di ritrovare la solidarietà che purtroppo la comunità sta perdendo”. Il Segretario Generale di USL, Francesca Busignani, ha ringraziato il Segretario uscente Santolini con queste parole: “quello del sindacalista non è un lavoro facile, in questi anni sono stati raggiunti risultati molto importanti, la mole di lavoro è stata importante, non è da tutti riuscire a mantenere questi ritmi perché quando si ha a che fare con la sofferenza delle persone non si smette di cercare una soluzione fintanto che essa non viene trovata. Sono orgogliosa della mia squadra, negli anni ho solo avuto conferme in merito alle scelte fatte. Anche con Ricardo da subito l’impressione è stata che avesse una marcia in più, è un ragazzo che mette il cuore in tutto quello che fa e lo dimostra ogni giorno. Sono certa che a capo della Federazione Servizi e Commercio otterrà grandi risultati che serviranno a tutelare sempre più persone”.



c.s. Unione Sammarinese Lavoratori









