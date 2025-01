Eletto il Presidente del Comitato Consultivo Utenti del trasporto pubblico locale di Romagna

Nella mattinata di ieri 30 gennaio 2025 a Cesena si è riunito per la prima volta il Comitato Consultivo Utenti del trasporto pubblico locale di ambito Romagna promosso dall’Agenzia Mobilità Romagnola, e che ha visto eleggere come Presidente il componente Alessandro Romano di questo importante raccordo tra utenti, i gestori del servizio Start Romagna e AMR, in qualità di soggetto che si occupa di progettare, sviluppare e coordinare insieme ad una proficua collaborazione con le altre Associazioni Consumeristiche i servizi di mobilità collettiva in Romagna. Previsto dall’art. 17, comma 1 bis della Legge Regionale n° 30/98 Emilia Romagna, tale organo rappresenta un’ importante occasione per incrementare la sicurezza e la qualità dei servizi di trasporto collettivo, per garantire un'adeguata informazione e una corretta comunicazione dei servizi e assicurare trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti i servizi. Al suo interno vi sono pendolari, utenti e realtà associative a tutela dei consumatori. Alessandro Romano Ringrazia sentitamente tutti i membri per averlo indicato come Presidente di questo prezioso organo, che rappresenta un proseguo di passione e attenzione verso una mobilità sostenibile accessibile e di qualità. Ringrazia Federconsumatori Rimini – Forlì Cesena e Ravenna per la fiducia e il sostegno dato. “Da Bagno di Romagna a Punta Marina, Da Lugo a Morciano di Romagna passando per la via Emilia fino a Rimini: saranno tanti i momenti e le occasioni per voler incontrare e ascoltare istituzioni, abbonati, utenti e comunità territoriali. Il diritto alla mobilità significa diritto al lavoro, diritto allo studio e diritto al futuro per tante e tanti “

cs Federconsumatori Rimini