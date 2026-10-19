Elezione del membro sammarinese presso il CPT: Scadenza bando di selezione

Si rammenta che in data 26 ottobre 2026 scade il termine per la presentazione delle candidature per il posto vacante del membro sammarinese del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti (C.P.T.). Coloro che intendono presentare la propria candidatura dovranno redigere il proprio curriculum vitae secondo il modello disponibile sul sito del Consiglio Grande e Generale www.consigliograndeegenerale.sm alla sezione Relazioni con il cittadino, in versione italiana e tradotto in inglese e francese, e trasmetterlo via tNotice o posta (unitamente al formato word), ai seguenti recapiti:

tNotice: info.segristituzionale@pa.sm

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Palazzo Pubblico - P.zza della Libertà 47890 San Marino

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Segreteria Istituzionale al numero 0549 885827.





C.s. Segreteria Istituzionale







