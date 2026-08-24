Elezioni Comites 2026: per votare occorre iscriversi nell’elenco elettorale entro il 4 novembre

“Anche se ancora non è stata fissata ufficialmente la data, entro fine anno si terranno le elezioni per il rinnovo dei Comites, ovvero i comitati che rappresentano i connazionali all’estero nei rapporti con Ambasciate e Consolati ed operano per l’integrazione della comunità italiana residente nel Paese straniero in cui si trovano “– dichiara il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei. I Comites sono organismi che possono essere istituiti nelle Circoscrizioni consolari che superano i 3.000 iscritti AIRE e sono composti da 12 membri nelle comunità fino a 100.000 connazionali e da 18 membri nelle comunità che superano tale soglia. I membri dei comitati restano in carica 5 anni. Tali organismi hanno il compito di preservare la memoria storica dell’emigrazione italiana e valorizzare il contributo italiano nelle società in cui operano. “Si voterà anche a San Marino per il rinnovo del Comites e potranno partecipare al voto gli elettori italiani residenti ed iscritti nella nostra circoscrizione consolare da almeno sei mesi dalla data del voto che sarà comunicata presumibilmente ad inizio settembre” – prosegue il Presidente Amadei. Il voto si svolgerà solo per corrispondenza ed il plico elettorale verrà spedito soltanto agli elettori che hanno fatto espressamente richiesta di iscrizione nell’elenco elettori entro e non oltre il 4 novembre 2026. Per iscriversi, il cittadino italiano elettore potrà procedere sin da ora, compilando il modulo scaricabile dal sito internet dell’Ambasciata d’Italia a San Marino da inoltrare alla stessa Ambasciata, unitamente alla copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore comprensiva della firma del titolare, nelle seguenti modalità. Consegnando all’Ambasciata d’Italia a San Marino tali documenti di persona (senza appuntamento) negli orari di apertura al pubblico, quindi tutti i giorni dalle 9,30 alle 12,30 ed il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, oppure inviandoli per posta all’indirizzo Ambasciata d’Italia, Viale A. Onofri, 117, 47890 Città di San Marino, o tramite email all’indirizzo di posta elettronica consolare.sanmarino@esteri.it, oppure per posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica amb.sanmarino@cert.esteri.it. Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei invita tutti i cittadini italiani residenti a San Marino a partecipare attivamente a questo importante appuntamento democratico, contribuendo così a sostenere e valorizzare la comunità italiana presente sul Titano.

C.s. Comites San Marino









