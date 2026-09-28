Elezioni Comites a San Marino: raccolta firme per la lista ‘I Cittadini per i Cittadini’

Elezioni Comites a San Marino: raccolta firme per la lista ‘I Cittadini per i Cittadini’.

Ricordo un tempo in cui il Comites era sconosciuto ai più. Poi, un giorno qualcuno pensò che fosse ora di farlo conoscere, di far capire di che cosa si tratta. Il Comites è un servizio a disposizione di tutti i cittadini Italiani residenti all’estero ed è composto da un gruppo di persone, nello specifico normali cittadini, che ne fanno parte a titolo gratuito. L’obiettivo è quello di servire persone che hanno problematiche a tema sociale sconosciute nella maggior parte dei casi alle autorità e che vede nel confronto una risorsa di crescita e miglioramento a favore di tutta la comunità. Ad a oggi a San Marino esiste già questo gruppo ma nel mese di Dicembre si svolgeranno le elezioni per eleggere un nuovo gruppo che ne farà parte. Due liste si stanno proponendo e servono almeno 100 firme di sostegno, ad entrambe, per poter partecipare ad una competizione elettorale che sicuramente arricchirà la proposta e l’attivismo di un Comites.

Una di queste è la lista “I CITTADINI PER I CITTADINI” che vede come capolista, insieme ad altri 15 componenti, il dott. Nicola Cautero, persona di grande professionalità e umanità che quotidianamente svolge un ruolo di grande importanza a servizio dei cittadini. Il nostro obiettivo è quello di incentivare ancora di più la partecipazione dei cittadini italiani residenti nella realtà sammarinese così come le giunte di Castello. Inoltre, vorremmo mettere in reale evidenza i disagi che vivono i nostri concittadini alle istituzioni sammarinesi e italiane per poter dialogare insieme al fine di trovare possibili soluzioni e giovarne tutti dei benefici. Nell’immagine del logo della lista potete osservare un simil particolare che prende spunto dal celebre quadro di Michelangelo la “Creazione di Adamo”: sono due dita che si incontrano dove una ha il tricolore, mentre l’altra ha i colori della Repubblica, a identificare il nostro focus.

Detto questo, chiediamo a tutti di partecipare attivamente, in particolar modo ai cittadini italiani residenti a San Marino (anche se doppi cittadini o pluri-cittadini ), recandosi presso l’Ambasciata per deporre una firma a favore della lista entro e non oltre il 3 Ottobre 2026 (come da orari sottostanti).

Successivamente o in contemporanea iscrivetevi al registro elettorale per poter votare, visto che l’inversione del voto prevede che vada richiesto il diritto di voto per le elezioni del COMITES entro il 3 Novembre. Come fare? Chiedete ai membri della lista o all’Ambasciata il modulo da inviare via mail ( o consegna a mano al Consolato) insieme a una foto di un documento d’identità sotto firmato.

Per agevolare la raccolta firme a favore della lista, sono state prestabilite le seguenti date:

- presso la Sala Montelupo (Domagnano): Venerdì 25/9 dalle ore 16:00 alle ore 18:00, Martedì 29/9 dalle ore 16:00 alle ore 19:00, Giovedì 1/10 dalle ore 15:00 alle ore 17:00

- Presso l’Ambasciata d’Italia in San Marino dal lunedì al giovedì dalle ore 14:00 alle ore 15:00 ed il venerdì dalle 10:00 alle 12:00.

Verrà inoltre assicurata l’apertura straordinaria degli uffici sabato 03 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Ringraziandovi a nome di tutti i membri della lista e del suo capolista,

Renzi Diego (membro presentatore di lista)

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