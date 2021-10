Elezioni Comites: la lista "Ad Maiora" di presenta alla cittadinanza

Venerdì 22 ottobre alle ore 21 presso la Sala Joe Cassar (Ex Internationale) di Borgo Maggiore i candidati della Lista AD MAIORA alle elezioni del Comites del prossimo 3 dicembre si presenteranno ufficialmente agli elettori. Una lista che nasce dall’iniziativa di persone dalle diverse esperienze di vita ed attitudini che hanno deciso di mettere la loro passione, la loro tenacia e la loro competenza professionale al servizio dei propri concittadini. “Vogliamo dare vita ad un nuovo progetto inclusivo, aperto al confronto con tutti, con l’ambizione di avvicinare i nostri concittadini alle istituzioni e di implementare le sinergie tra San Marino e l’Italia ai fini di propiziare l’adozione di soluzioni ai problemi comuni ai due Stati” dichiara Alessandro Amadei, candidato della Lista AD MAIORA alla presidenza del Comites. I candidati della lista sono pronti ad affrontare le complesse sfide che si prospettano in un momento così delicato come quello attuale, essendo consapevoli di poter essere insieme ai cittadini italiani residenti a San Marino protagonisti della costruzione di un nuovo futuro.

c.s. Lista AD MAIORA

