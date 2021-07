Elezioni del Comites del 3 dicembre: istruzioni per l'uso

Il 3 dicembre prossimo i cittadini italiani residenti a San Marino saranno chiamati alle urne per rinnovare il consiglio elettivo del Comites San Marino composto da 12 membri - si legge in una nota diffusa da Alessandro Amadei, vicepresidente del Comitato degli italiani all’estero (foto). Le elezioni che si terranno, oltre che a San Marino, in tutte le circoscrizioni consolari del mondo, dove risiedono almeno tremila cittadini italiani, si svolgeranno per corrispondenza. Secondo le regole che disciplinano le modalità dell’esercizio di voto potranno votare solo coloro che entro il 3 novembre prossimo richiederanno di essere iscritti nell’elenco elettorale. Per questo motivo Alessandro Amadei ricorda a tutti i concittadini di iscriversi sin da ora nelle liste elettorali attraverso il portale dei servizi consolari Fast It, disponibile al seguente link: https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco. Tale servizio di iscrizione nelle liste elettorali è raggiungibile selezionando la voce “Anagrafe consolare e AIRE” e poi “Domanda di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei COMITES”.









In alternativa, se non si desidera utilizzare il portale dei servizi consolari Fast It, si potrà utilizzare il modulo per l’iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Comites reperibile al seguente link: MODULO. Il cittadino italiano potrà far pervenire tale modulo all’ufficio consolare in uno dei seguenti modi: - consegnandolo di persona, presentando un documento di identità (previo appuntamento concordato telefonicamente contattando i numeri: 0549 991146 oppure 0549 991271) all’Ambasciata d’Italia a San Marino, Viale Antonio Onofri, 117, San Marino; - inviandolo per posta cartacea insieme a fotocopia di un documento di identità comprensivo della firma del titolare a: Ambasciata d’Italia a San Marino, Viale Antonio Onofri, 117, 47890 San Marino; - inviandolo insieme a copia del documento d’identità, comprensivo della firma del titolare per posta elettronica ordinaria a: consolare.sanmarino@esteri.it; oppure certificata: amb.sanmarino@cert.esteri.it.









Gli elettori esprimeranno il proprio voto, seguendo le istruzioni fornite nel plico elettorale che riceveranno dall’Ambasciata d’Italia a San Marino. Sarà onere dell’elettore restituire per posta alla stessa Ambasciata la scheda elettorale utilizzando la busta affrancata contenuta nel plico che dovrà essere inviata all’organo consolare non oltre le ore 24 del 3 dicembre 2021. Un'altra scadenza importante riguarda la data della presentazione delle liste dei candidati alle elezioni del Comites San Marino che dovranno essere depositate presso l’organo consolare entro i 30 giorni successivi alla indizione delle elezioni, ovvero il 3 settembre prossimo. Le liste dovranno essere sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a 100 e le firme dei sottoscrittori dovranno essere autenticate dall'Ufficio consolare o da notai. Il vicepresidente del Comites San Marino Alessandro Amadei auspica una partecipazione numerosa al voto, perché non va dimenticato che il voto ed il suffragio universale sono il cardine del sistema democratico.

C.s. Alessandro Amadei (vicepresidente del Comites San Marino)